PAMUKKALE BELEDİYESİ'NDE HEDEF SIFIR ATIK
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PAMUKKALE BELEDİYESİ'NDE HEDEF SIFIR ATIK

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DENİZLİ'de Pamukkale Belediyesi, doğayı korumak amacıyla başlattıkları proje kapsamında, ilçede 28 farklı yere, mobil atık getirme merkezleri oluşturdu.

DENİZLİ'de Pamukkale Belediyesi, doğayı korumak amacıyla başlattıkları proje kapsamında, ilçede 28 farklı yere, mobil atık getirme merkezleri oluşturdu.

Pamukkale Belediyesi, sıfır atık yönetmeliği kapsamında ilçe genelinde çalışma başlattı. Bu kapsamda atık oluşumunun engellenmesi veya geri kazanılması amacıyla ilçedeki 28 farklı noktaya mobil atık getirme merkezleri yerleştirildi. Mobil atık getirme merkezleri ile kağıt, karton, plastik, cam, metal, elektronik eşyalar, bitkisel atık yağlar ve pil atıklarının birbirlerine karıştırılmadan ayrıştırılıp toplanabildiği belirtildi.

TÜM MAHALLELERE KURULACAK

Pamukkale Belediye Başkanı AK Partili Avni Örki, çevreyi korumak amacıyla yürüttükleri çalışmalara bir yenisini daha eklediklerini söyledi. İlçede yoğunluk oluşan bölgelere atık getirme merkezleri kurduklarını belirten Örki, "Tüm halkımızı çevremizi, doğamızı koruma noktasında bilinçli olmaya davet ediyorum. Tüketen ve tahrip eden değil, üreterek, yeniden oluşturarak, koruyarak gelecek kuşaklara daha güzel bir Pamukkale bırakmayı hedefledik. Bu bilinçle de hedefimiz 'sıfır atık' diyoruz. İlçemizde önemli noktalara atık merkezleri yerleştirdik. Böylece, atıkların çevreye zararı en aza indirgenmiş olacak. Tüm mahallelerimize bu atık getirme merkezlerden kuracağız" dedi.

VATANDAŞLAR MEMNUN

Mobil atık getirme merkezleri, Pamukkaleliler tarafından beğeniyle karşılandı. Pamukkale'de yaşayan Kübra Akar, "Buraya, misafirlerimizi Pamukkale'yi gezmeye getirdik. Atıkların ayrıştırıldığı atık kutularını gördük, çok beğendik. Çok iyi bir çalışma olmuş" dedi. Selin Tahmaz ise "Geri dönüşüme katkı sağladığınız için çok teşekkür ederiz. Çok faydalı bir çalışma olmuş" diye konuştu.

PAMUKKALE BELEDİYESİ'NDE HEDEF SIFIR ATIK
PAMUKKALE BELEDİYESİ'NDE HEDEF SIFIR ATIK
PAMUKKALE BELEDİYESİ'NDE HEDEF SIFIR ATIK
PAMUKKALE BELEDİYESİ'NDE HEDEF SIFIR ATIK

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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