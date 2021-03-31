Pamukkale Belediyesi kütüphaneyi vatandaşların evlerine taşıdı
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Pamukkale Belediyesi kütüphaneyi vatandaşların evlerine taşıdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Pamukkale Belediyesi kütüphaneyi vatandaşların evlerine taşıdı

Korona virüs salgının ortaya çıkmasıyla birlikte sokak kısıtlamalarının olduğu günlerde, evlerinden çıkamayan vatandaşlara Pamukkale Belediyesi kitap servisi yaptı.

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Korona virüs salgının ortaya çıkmasıyla birlikte sokak kısıtlamalarının olduğu günlerde, evlerinden çıkamayan vatandaşlara Pamukkale Belediyesi kitap servisi yaptı. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, "Pandemi süresince evde kalan ama kitapsız kalmak istemeyen vatandaşlarımızın ayağına kadar kitap servisi yaptık. Kitap Kafe'mizdeki tüm kitapları halkımızın hizmetine sunduk" dedi.

Pamukkale Belediyesi, eğitimden kültüre, spordan sanata her türlü alanda proje geliştirirken, her bir projenin vatandaşların memnuniyetlerini artıracak olmasına özen gösteriyor. İlçe halkının, sosyal yaşantılarına kolaylık sağlayacak ve ışık tutacak projelere de imza atan Pamukkale Belediyesinin pandemi sürecindeki kitap servisi hizmeti ile büyük beğeni topladı. Geçen yılın Mart ayından bu yana geçen yaklaşık 1 yıllık süre zarfında kitap talebinde bulunan yaklaşık 800 vatandaşın istedikleri yaklaşık 7 bin 500 kitap evlerine kadar götürüldü. 2020 yılının başlarında 2 bin 700 üyesi ile 3 bin 700 kitap bulunan kitap kafe de, 2021 yılının ilk aylarında üye sayısı 3 bini, kitap sayısı da 5 bini geçti.

"Mini kütüphanemiz tüm ilçemize ulaştı"

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, "Kitap Kafe'deki kitap sayımızı da her geçen gün artırıyoruz. Bundaki amacımız herkes her istediği kitabı burada bulabilsin. Bir yıldır korona virüs salgınıyla mücadelemiz sürerken, evlerinde kalarak mücadeleye destek veren vatandaşlarımızın ayağına kadar kütüphanemizdeki kitapları taşıdık. Sokak kısıtlamasının yaşandığı günlerde, yaklaşık 800 vatandaşımızın sadece bir telefonla istediği kitabı, kitap servisi hizmetimizle evlerine kadar ulaştırdık. Kitap Kafe'mizle tüm ilçe halkımızın tanışması ve korona virüs salgınıyla mücadelede evlerinde kalarak destek veren vatandaşlarımızın vakitlerini verimli geçirebilmelerine destek olmak istedik. Bir yıl boyunca, vatandaşlarımızın evlerinden çıkma gereksinimi duymadan kitaplarla buluşmalarını sağladık. Kitap Kafe'ye üye olan ve kitaplarımızı okuyan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu. - DENİZLİ

Pamukkale Belediyesi kütüphaneyi vatandaşların evlerine taşıdı
Pamukkale Belediyesi kütüphaneyi vatandaşların evlerine taşıdı
Pamukkale Belediyesi kütüphaneyi vatandaşların evlerine taşıdı
Pamukkale Belediyesi kütüphaneyi vatandaşların evlerine taşıdı
Pamukkale Belediyesi kütüphaneyi vatandaşların evlerine taşıdı
Pamukkale Belediyesi kütüphaneyi vatandaşların evlerine taşıdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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