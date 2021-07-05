Pamukkale Belediyesi ihaleleri canlı yayında yapıyor

Pamukkale Belediyesi, ilçede yapılacak olan spor tesislerinin ihalesini canlı yayında gerçekleştirdi.

Pamukkale Belediyesi, ilçede yapılacak olan spor tesislerinin ihalesini canlı yayında gerçekleştirdi. 4 ayrı oturumda yapılan ihaleler pamukkale.bel.tr internet sitesinde ve belediyenin sosyal medya hesaplarından izlenebildi. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki; "Belediyemizde her şey şeffaf bir şekilde yapılıyor. İlçemize yapılacak olan spor tesislerinin ihalesini canlı yayında gerçekleştirdik" dedi.

Yaptığı birçok çalışma ile dikkat çeken Pamukkale Belediyesi, yine önemli bir uygulamayı hayata geçirdi. Pamukkale Belediyesi ilçe genelinde yapılacak olan spor tesislerinin ihalelerini canlı yayında gerçekleştirdi. Pamukkale Belediye Meclis Salonu'nda 4 ayrı oturumda gerçekleşen ihaleler pamukkale.bel.tr internet sitesinde ve Pamukkale Belediyesinin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlandı. Saat 11.00'de muhtelif mahallelerde yapılacak olan 25 halı saha ve 50 basketbol potası yapımı ihalesi gerçekleştirildi. Saat 13.00'de Akvadi'de bulunan futbol sahasının sentetik çim yüzeyi tadilat ihalesi yapılırken, 14.00'de sentetik çim yüzeyli futbol sahası, soyunma odaları ve tribün yapımı ihalesi, 15.00'de de 5 halı saha, 4 basketbol sahası ve 2 tenis kortu yapım ihalesi gerçekleşti. Tüm bu ihaleler canlı yayınla şeffaf bir şekilde gerçekleştirildi.

"SPOR TESİSLERİYLE İLGİLİ 4 KONUNUN İHALESİNİ CANLI YAYINLA GERÇEKLEŞTİRDİK"

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, şeffaflığa büyük önem verdiklerini ifade ederek; "Belediyemizde birçok ihale e-ihale yöntemiyle gerçekleşiyor. Bazı yapım ihaleleri ise yasa gereği açık ihale ile yapılmak zorunda. Biz bu ihaleleri de canlı olarak yayınladık. İlçemize önemli spor tesisleri kazandıracak olan 4 konunun ihalesini canlı yayınla gerçekleştirdik. Herkes belediyemizin sosyal medya hesaplarından ve www.pamukkale.bel.tr adresinden ihaleleri canlı yayında takip edebildi. Bu ihalelere ülke genelinden toplam 30 firma katıldı ve yaklaşık maliyetlerinin toplamı 17 milyon 500 bin TL artı KDV şeklinde oldu. Eğer itiraz olmazsa ihalesi yapılan projeler Kurban Bayramı'ndan sonra çalışmaları başlamasını planlıyoruz. Yılsonuna kadar da çalışmaların tamamlanarak bu spor tesislerini halkımızın hizmetine sunmak istiyoruz. Önümüzdeki zamanlarda gerçekleşecek olan ihaleleri canlı yayınlanmaya devam edeceğiz" dedi.

(Semih Can Yılmaz/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı