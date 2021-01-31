Pamukkale Belediyesi, "glutensiz kafe" açacak

Pamukkale Belediyesi, çölyak hastalığı ile mücadele edenlerin ihtiyaç duyduğu ürünlerin üretim ve satışının yapılacağı "glutensiz kafe" açacak.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, kafenin yapımına yakın zamanda başlanacağı belirtildi.

Kafede çölyak hastalığı ile mücadele edenlerin ihtiyaç duyduğu ekmek, makarna, bisküvi, kek gibi ürünlerin üretiminin yapılacağı, çölyak hastalarının bu ürünlere daha kolay ve ucuz ulaşmasının sağlanacağı ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Avni Örki, çölyak hastalarının her gıdayı tüketemediğine ve bu konuda sıkıntılar yaşadığına dikkati çekerek, "Çölyak hastalarının hassasiyetlerine dikkat ederek onların yaşamlarını kolaylaştırmak için Pamukkale Belediyesi olarak kafeyi hizmete sunacağız. Kafeyi 9 Mayıs Dünya Çölyak Günü'ne kadar hazırlayıp hizmete sunmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kınıklı Mahallesi'ndeki Şehit Dr. Munise Özcan Caddesi üzerinde hayata geçirilecek kafeyle ilgili şu bilgilere yer verildi:

"Depo, mutfak hazırlık ve pişirme alanı, satış reyonu ve kafeteryadan oluşacak park kafenin projesi hazırlandı. Yakın zamanda başlayacak olan çalışmalar kısa sürede tamamlanarak, kafe çölyak hastalarının hizmetine sunulacak. Sadece çölyak hastaları değil down sendromu, otizm, guatr hastaları ile glutensiz beslenmek isteyenler de bu kafeden faydalanabilecek. Yine aynı yerde glutensiz ürünlerin hazırlanması konusunda çölyak hastalarına destek sağlanacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu