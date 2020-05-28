Pamukkale Belediyesi, açık alanlar için mihrap ve minber üretti
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Pamukkale Belediyesi, açık alanlar için mihrap ve minber üretti

Pamukkale Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında cuma namazının kılınacağı açık alanlar için mihrap ve minber hazırladı.

Pamukkale Belediyesi, açık alanlar için mihrap ve minber üretti
28.05.2020 22:57 | Son Güncelleme: 28.05.2020 23:54

Pamukkale Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında cuma namazının kılınacağı açık alanlar için mihrap ve minber hazırladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçede, 13 cami ve 21 pazar yeri ile stadın da aralarında bulunduğu 56 noktada yarın cuma namazı kılınacak.

Cuma namazı ibadetinin gerçekleştirileceği belirlenen 40 açık alan için, 15 personelden oluşan belediye ekibi, mihrap ve minber üretti. Mihrap ve minberlerde, atık ahşap ve demir malzeme kullanıldı.

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, geri dönüşüm konusunu önemsediklerini vurguladı.

Daha önce de atık ahşapları toplayıp değerlendirdiklerini dile getiren Örki, şöyle dedi:

"Bu kez ihtiyaç olan mihrap ve minberdi. Ekip arkadaşlarımız büyük bir özveri ile kısa sürede cuma namazı için çoğu pazar yeri ve okul bahçesinde kullanılmak üzere 40 mihrap ve minber hazırladı. Demir ve ahşap atıkları kullanarak halkımızın uzun süre sonra kılacağı cuma namazı için gerekli olan malzemeler sağlanmış oldu."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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