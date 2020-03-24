Pamukkale Belediyesi 65 yaş ve üstü vatandaşların evlerine kitap servisine başladı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Pamukkale Belediyesi 65 yaş ve üstü vatandaşların evlerine kitap servisine başladı - Haber
Pamukkale, Denizli

Pamukkale Belediyesi 65 yaş ve üstü vatandaşların evlerine kitap servisine başladı

Pamukkale Belediyesi 65 yaş ve üstü vatandaşların evlerine kitap servisine başladı Kitap Kafe üyesi olan 300'e yakın yaşlı üyesinin evlerine kitap servisi yapacak Denizli Pamukkale Belediyesi korona virüs tedbirleri kapsamında evde kalan 65 yaş ve üstü 300'e yakın Kitap Kafe üyesi için evlere...

24.03.2020 17:27 | Son Güncelleme: 24.03.2020 17:33
Pamukkale Belediyesi 65 yaş ve üstü vatandaşların evlerine kitap servisine başladı

Pamukkale Belediyesi 65 yaş ve üstü vatandaşların evlerine kitap servisine başladı

Kitap Kafe üyesi olan 300'e yakın yaşlı üyesinin evlerine kitap servisi yapacak

DENİZLİ - Denizli Pamukkale Belediyesi korona virüs tedbirleri kapsamında evde kalan 65 yaş ve üstü 300'e yakın Kitap Kafe üyesi için evlere kitap servisi yapmaya başladı.

Dünyada etkisi devam eden korona virüs ile mücadele konusunda önemli adımlar atılırken, vatandaşlara evde kalmaları yönünde uyarılar yapılmaya devam ediyor. Bu çerçevede 65 yaş üstünde olan kişilerin sokağa çıkmaları kısıtlandı. Pamukkale Belediyesi, Kitap Kafe üyesi 65 yaş üstü vatandaşları unutmadı. 2 bin 700'e yakın üyesi bulunan ve bunların 300'ü 65 yaş üstü olan vatandaş olurken, yeni uygulama ile evden çıkamayan üyelere kitapları evlerine kadar götürülüyor. Pamukkale Belediyesinin hizmetlerinden biri olan Kitap Kafe'de 2 bini aşkın yazarın yazdığı 3 bin 700'den fazla eser var. Telefonla ulaşan Kitap Kafe üyelerinin kitaba ihtiyaçlarının olup olmadığı soruluyor. Üyelerin talebine göre kitaplar Pamukkale Belediyesi ekipleri tarafından kendilerine ulaştırılıyor. Bu uygulama korona virüs tehlikesi geçene kadar devam edecek.

"Korona virüs tehlikesi nedeniyle kitap kurtlarının evlerine kitap teminini sağlayacağız"

Kitap Kafe üyelerinin bu dönemde kitap sıkıntısı yaşamaması için gerekli tedbirlerin alındığını söyleyen Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, "Kitap Kafemizin müdavimleri var. Bunların birçoğu 65 yaş üstünde. Malum korona virüs tehlikesi nedeniyle yaşlılarımızın evden çıkması mümkün değil. Biz de kitaplarını onların ayağına götürelim dedik. Kafemize üye olan kitap kurtlarının evde geçirdikleri zamanlarda kitap sıkıntısı yaşamaması için onlarla irtibat kurarak kitap ihtiyaçlarını karşılayacağımızı ilettik. Hangi tür kitapları istiyorlarsa evlerine kadar götürüp kendilerine teslim ediyoruz. Bu kitaplar bittiğinde de bizimle iletişim kurduklarında kitap teminini sağlayacağız. Başta 65 yaş üstü vatandaşlarımız olmak üzere tüm Pamukkaleli vatandaşlarımızın evde kalması ve dışarıya çıkmamasını rica ediyoruz. Bu zamanlarda da bol bol kitap okumalarını tavsiye ediyoruz" dedi.

"Korona virüs tehlikesinin var olduğu bu günlerde evde kitap okumak çok önemli"

Kitap Kafe'ye uzun zamandır üye olduğunu ve okumanın öneminden bahseden Cevdet Urel ise, "Okumak çok önemli. Okumadan duramıyorum. Okuduğum kitapları başkalarına da öneriyorum. Korona virüs tehlikesinin var olduğu bu günlerde dışarıya çıkamıyoruz. Ama Pamukkale Belediyesi bize kitaplarımızı ulaştırıyor" diye konuştu.

"Engelli bir vatandaşım evlere kitap servisi çok güzel"

Fazıl Dağdelen ise evde kalmak zorunda oldukları bugünlerde böyle bir hizmetin sunulmasının çok güzel olduğu söyleyerek, "Ben engelli bir vatandaşım. Evlere kitap servisi sundukları için teşekkür ederim. Bu gibi zamanlarda yapılabilecek en güzel hareketlerden biri de buydu. Bunun için Belediye Başkanı Avni Örki'ye teşekkür ederim" dedi.

Pamukkale Belediyesi 65 yaş ve üstü vatandaşların evlerine kitap servisine başladı

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Pamukkale Belediyesi 65 yaş ve üstü vatandaşların evlerine kitap servisine başladı

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Koronavirüs ne zaman bitecek? Nobel ödüllü biyofizikçi tarih verdi Haber
Koronavirüs ne zaman bitecek? Nobel ödüllü biyofizikçi tarih verdi
Türkiye, sağlık çalışanları için tek yürek olmuşken Samsun'dan gelen haber pes dedirtti Haber
Türkiye, sağlık çalışanları için tek yürek olmuşken Samsun'dan gelen haber pes dedirtti
BB Erzurumspor'un eski oyuncusu şehit oldu! Haber
BB Erzurumspor'un eski oyuncusu şehit oldu!
Kredi borcu olanlar dikkat! İşte ödemeleri erteleyen bankalar Haber
Kredi borcu olanlar dikkat! İşte ödemeleri erteleyen bankalar
FETÖ'den yargılanan ünlü oyuncunun davasında karar verildi Haber
FETÖ'den yargılanan ünlü oyuncunun davasında karar verildi
Salgında en çok kullandığımız ürün Avrupa'da manşet oldu: Türklerin gizli silahı Haber
Salgında en çok kullandığımız ürün Avrupa'da manşet oldu: Türklerin gizli silahı
Koronavirüs nedeniyle müşterilerin ekmeğe temas etmesi engellenecek
Koronavirüs nedeniyle müşterilerin ekmeğe temas etmesi engellenecek
Cevat Prekazi'den Tümer Metin'e tepki
Cevat Prekazi'den Tümer Metin'e tepki
Halk otobüsüne alınmayan yaşlı kadının videosunu çeken 2 kişi adliyeye sevk edildi
Halk otobüsüne alınmayan yaşlı kadının videosunu çeken 2 kişi adliyeye sevk edildi
Arda Turan: Fatih Terim dimdik ayakta
Arda Turan: Fatih Terim dimdik ayakta
Milli boksör Serhat Güler'de koronavirüs bulgusuna rastlanmadı
Milli boksör Serhat Güler'de koronavirüs bulgusuna rastlanmadı
Putin, Moskova yakınındaki koronavirüs hastanesini ziyaret etti
Putin, Moskova yakınındaki koronavirüs hastanesini ziyaret etti
Mustafa Cengiz ve Kaan Kançal koronavirüs testine girdi, Yusuf Günay 24 saat hastanede tutulacak
Mustafa Cengiz ve Kaan Kançal koronavirüs testine girdi, Yusuf Günay 24 saat hastanede tutulacak
ABD'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 593'e yükseldi
ABD'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 593'e yükseldi
Hollanda'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 276'ya çıktı
Hollanda'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 276'ya çıktı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüse yakalanan Fatih Terim'i aradı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüse yakalanan Fatih Terim'i aradı
WhatsApp'tan gönderilen 'Papa'nın Dansı' isimli videonun, android cihazları sıfırladığı iddiası gerçeği yansıtmıyor
WhatsApp'tan gönderilen "Papa'nın Dansı" isimli videonun, android cihazları sıfırladığı iddiası gerçeği...
Koronavirüs salgını işten çıkarma gerekçesi olabilir mi? Uzman isim 2 şarta dikkat çekti
Koronavirüs salgını işten çıkarma gerekçesi olabilir mi? Uzman isim 2 şarta dikkat çekti
Gökçeada Belediyesi, evde kalma sözü verene Netflix hediye edecek
Gökçeada Belediyesi, evde kalma sözü verene Netflix hediye edecek
Son Dakika: İstanbul'da piyasa değeri 3 milyon TL olan 1 milyon sahte maske ele geçirildi
Son Dakika: İstanbul'da piyasa değeri 3 milyon TL olan 1 milyon sahte maske ele geçirildi
Vicky Wright, koronavirüsle mücadele için eski mesleği hemşireliğe geri döndü
Vicky Wright, koronavirüsle mücadele için eski mesleği hemşireliğe geri döndü
Son Dakika: Yargıtay'ın yeni başkanı belli oldu
Son Dakika: Yargıtay'ın yeni başkanı belli oldu
İsviçre'de koronavirüs sebebiyle iki Türk vatandaşı hayatını kaybetti
İsviçre'de koronavirüs sebebiyle iki Türk vatandaşı hayatını kaybetti
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan koronavirüs açıklaması: Ne tedbir varsa aldık
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan koronavirüs açıklaması: Ne tedbir varsa aldık
Adana'da sokağa çıkan yaşlıları anonsla uyaran polis ekipleri, tek tek hepsini evine bıraktı
Adana'da sokağa çıkan yaşlıları anonsla uyaran polis ekipleri, tek tek hepsini evine bıraktı
Sokağa çıkma yasağını dikkate almayan yaşlı adam, baş aşağı asıldığı ağaçta komando marşı söyledi
Sokağa çıkma yasağını dikkate almayan yaşlı adam, baş aşağı asıldığı ağaçta komando marşı söyledi
Eti lezzeli ve şifalı diye oklu kirpi avlayanlara 48 bin lira ceza kesildi
Eti lezzeli ve şifalı diye oklu kirpi avlayanlara 48 bin lira ceza kesildi
Emekli maaşını çekmek için PTT önünde uzun kuyruk oluşturan vatandaşlar, sıra kavgası yaptı
Emekli maaşını çekmek için PTT önünde uzun kuyruk oluşturan vatandaşlar, sıra kavgası yaptı
Rize İyidere'de kenevirden yapılan Rize Bezi'nden koronavirüse karşı maske üretildi
Rize İyidere'de kenevirden yapılan Rize Bezi'nden koronavirüse karşı maske üretildi
Fatih Terim'de koronavirüse rastlanmasının ardından Beşiktaş, test yaptırmak için hastaneye başvurdu
Fatih Terim'de koronavirüse rastlanmasının ardından Beşiktaş, test yaptırmak için hastaneye başvurdu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Özgür Özel Engin Özkoç Faik Öztrak Donald Trump Devlet Bahçeli
Magazin Yalın Basketbolcu Didem Soydan Acun Ilıcalı
Spor Ersun Yanal Bülent Uygun Rıza Çalımbay Nihat Özdemir Bülent Korkmaz
Daha Fazla Mart Polis Beşiktaş Fatih Terim
Şu an buradasınız: Pamukkale Belediyesi 65 yaş ve üstü vatandaşların evlerine kitap servisine başladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.3.2020 19:35:55. #1.15#
title