Pamukkale Belediyesi 23 Nisan hazırlıklarını tamamladı
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Pamukkale, 23 Nisan, Yerel, Haber

Pamukkale Belediyesi 23 Nisan hazırlıklarını tamamladı

Pamukkale Belediyesi 23 Nisan hazırlıklarını tamamladı Denzili Pamukkale Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılı ile ilgili düzenlediği planı hazır hale getirdi.

22.04.2020 19:31 | Son Güncelleme: 22.04.2020 19:33
Pamukkale Belediyesi 23 Nisan hazırlıklarını tamamladı

Pamukkale Belediyesi 23 Nisan hazırlıklarını tamamladı

DENİZLİ - Denzili Pamukkale Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılı ile ilgili düzenlediği planı hazır hale getirdi. Korona virüsü (Covid-19) tedbirleri nedeniyle sokağa çıkamayacak olan çocuklara Türk bayrağı ve balon dağıtılırken, büyük sürprizler de çocukları bekliyor.

Birinci Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı ve Türk halkının egemenliğini ilan ettiği 23 Nisan 1920 tarihi dünyada çocuklara armağan edilen tek bayram olarak her yıl kutlanılmaya devam ediyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. Yılı dünyayı etkileyen korona virüs önlemleri çerçevesinde alınan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamındaki etkinliklerle kutlanacak.

Pamukkale Belediyesi, 23 Nisan'ı farklı yaşamaları için çocuklara sürpriz etkinlikler düzenledi. Bu özel bayram ile ilgili ekipler sabahın erken saatlerinden itibaren belediye hizmet binalarını, tüm araç filosunu süslerken, ilçenin dört bir yanındaki çocukları Türk bayrağı ve balonlarla sevindirdi. Pamukkale Belediyesi ekipleri mahalleleri araçlarla dolaşıp bayrak ve balonlarla çocukların yüzlerini güldürdü.

"Evde olmak demek 23 Nisan Bayramını kutlamayacağımız anlamını taşımıyor"

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, bu yıl 100. Yılı kutlanacağı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın korona virüs tedbirleri nedeniyle farklı kutlanacağını ifade ederek, "23 Nisan bizim en önemli günlerimizden biri. Bu özel günü çocuklarımızla iç içe kutlamak isterdik. Ama dünyayı etkisi altına alan korona virüs nedeniyle bir süredir olduğu gibi evde kalmamız gerekiyor. Ama evde olmak demek 23 Nisan Bayramı'nı kutlamayacağız anlamını taşımıyor. Evde olan çocuklarımızın bu bayramını farklı bir şekilde kutlayacağız. Binlerce çocuğumuza ekiplerimiz şanlı Türk bayrağımızı ve balonlarımızı ulaştırdı. O bayraklar ve balonlarla çocuklarımızın balkonlarını süslemelerini istiyorum. 23 Nisan için sürprizlerimiz var. Gözleriniz ve kulaklarınız sokaklarda olsun" dedi.

Pamukkale Belediyesi 23 Nisan hazırlıklarını tamamladı

Kaynak: İHA

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