Pamukkale Belediyesi 2018 Yılına Projeleri ile Damga Vurdu

Denizli Pamukkale Belediyesi, 2018 yılında alt yapı, üst yapı, eğitim, sağlık ve sosyal alanda çok sayıda projeyi hayata geçirdi. 2018 yılı Pamukkale Belediyesi'nin bir çok projesini hayata geçirdiği bir yıl oldu. Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, kurulduğu günden bu yana olduğu gibi 2018 yılında da Pamukkale'yi daha güzel hale getirmek için çalıştıklarını ifade etti.

Pamukkale Belediyesi, 2014 yılında Denizli'nin büyükşehir olmasıyla kuruldu. 2017 rakamlarına göre 343 bin 290 kişinin yaşadığı Pamukkale, ülke genelindeki 27 ilden daha fazla nüfusa sahip.

Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, 2018 yılının ilk günlerindeki açıklamasında "2018 yılı vizyon projelerimizin hayata geçirilerek halkımızın kullanımına sunulacağı bir yıl olacak" demişti. Başkan Gürlesin, dev projelerin yapımını planlanandan daha kısa sürede bitirip halkın hizmetine sundu ve Pamukkaleli vatandaşların gönüllerine dokunmayı başardı. Başkan Gürlesin, "Her zaman daha da güzel, daha da yaşanabilir, daha da mutlu, huzurlu vatandaş, daha da örnek bir Pamukkale için çalıştık. Biz halkımızın bizlere güvenerek verdiği görevin 4.yılında yaşamın dört bir yanında idik. Bundan sonra da hedefimiz aynı" dedi.

"21 milyon liralık bütçe ile gerçekleşen Pamukkale Belediyesi Semt Polikliniği hizmete girdi"

Pamukkale Belediyesi'nin sağlık konusunda önemli projeleri 2018 yılı içinde hayata geçti. Arsası büyükşehir belediyesi tarafından sağlanan ve yapımı Pamukkale Belediyesi tarafından 21 milyon liralık bütçe ile gerçekleşen Pamukkale Belediyesi Semt Polikliniği, planlanandan 3 ay erken tamamlanarak Haziran ayında hizmete sunuldu. Türkiye'ye örnek olan bir şekilde bir ilçe belediyesi tarafından yapılarak Sağlık Bakanlığı'na devredilen poliklinik, günde 2 bin kişiye poliklinik vererek, sağlık konusunda önemli bir yatırım oldu. Toplam 2.7 milyon lira harcanarak yapılan Cumhuriyet Mahallesi ile birlikte turizm bölgesindeki Karahayıt'ta 112 Acil ve Aile Sağlığı Merkezi tamamlanarak hizmete sunuldu. Yine sağlık konusunda yapılan bir başka çalışma da Çamlık Forum alışveriş merkezi önüne sabit Pamukkale Belediyesi Kan Alma Birimi kurulması oldu. Bu proje de sabit, şeffaf olarak Türkiye'de ilk defa gerçekleşecek.

Üst yapıya önemli bir kaynak aktarıldı

Pamukkale Belediyesi, 2018 yılında üst yapı konusunda önemli çalışmalar yaptı. Altyapı çalışmaları büyükşehir belediyesi tarafından yapılan mahalleler Deliktaş, İncilipınar, Fatih ve Cumhuriyet'te toplam 85 milyon liralık üst yapı ile daha da güzelleşti. Ekipler halkın mağduriyetini ne aza indirmek amacıyla çalışmaları kısa sürede tamamlayarak halkın hizmetine sunmayı şiar edindi. Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, yılın ilk ayında temelini attıkları dev iki proje ile yine adından övgüyle söz ettirmeye devam etti. Bağbaşı Mahallesi'nde 55 milyon lira yatırımla Pamukkale Kültür Sanat ve Yaşam Merkezi ile Aktepe Mahallesi'nde 17 Milyon TL'lik Aktepe Kültür Merkezi'nde çalışmalarda sona gelindi. Kırsal bölgelerden biri olan Gözler Mahallesi'nde 43 yıllık sorun olan arazi yolları soruna çözüm bularak da vatandaşın takdirini topladı.

Çevre ve sokak hayvanları unutulmadı

Başkan Gürlesin, 2018 yılında Gökpınar-Tekke Kapalı Pazaryeri'nin kısa sürede tamamlayıp hizmete açtı. Cumhuriyet ve Deliktaş Mahallelerinde de açık Pazar yeri kurarak mahalle halkının taleplerini yerine getirdi. Pınarkent Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Pınarkent Kır Düğün Salonu ilçe halkının özelgünlerine güzel bir alternatif oluşturdu. Akıllı Bisiklet Uygulaması projesinde, istasyonların yapımı tamamlandı. Pamukkale Belediyesi'nin ilçeye yakışır modern Belediye Meclis Salonu 2018 yılı içinde hizmete alındı. Projelerinde doğanın korunması ön planda tutan Pamukkale Belediyesi tarafından, 2018 yılında İlçe genelinde 100'ü aşkın yer altı çöp konteynerinin montajı yapıldı. Çevreye ve su kaynaklarına büyük zarar veren bitkisel atık yağların toplanıp geri dönüşümü noktasında, 2014 yılından bu yana 41 bin 673 litre atık yağ toplanan proje ile 41 milyar 673 milyon litre su kirlenmekten kurtarıldı. Halk arasında 'Pamukkale'de Mahalleler Yarışıyor' yarışmasıyla da atık elektronik eşyalar ile atık lambaların çöp olmadığı bilincini oluşturmak amacıyla yarışma başlatıldı. Pamukkale Belediyesi'nce sokak hayvanları unutulmadı ve ilçe sınırları içindeki parklarda oluşturulan kuş evlerine ek olarak kedi evleri oluşturuldu.

2018'İN mega projesi Seyir Tepesi

Başkan Gürlesin'in 2018 yılındaki en önemli vizyon projelerinden birisi de Türkiye'nin En Büyük Tematik Kent Ormanı özelliğine sahip Seyir Tepesi Projesi oldu. Proje çalışmalarına 3 yıl önce başlanan ve Orman ve Su İşleri Bakanlığı onaylı, Kınıklı Mahallesi sınırları içinde yer alan 405 bin metrekarelik alanda oluşturulacak olan ve Şelale Park, El Sanatları ve Kır Lokantası; Gençlik Vadisi ve Horoz Köy; Sonsuz Bahçe; Renkli Orman ve Kültür Evleri bölümlerinden oluşacak olan Seyir Tepesi, Türkiye'nin en büyük tematik kent ormanı olarak Denizlilerin ve yerli yabancı turistlerin uğrak yeri olacak. Atıl ve çalılıklardan oluşan alan temizlenerek çalışmaları devam eden proje alanına, Akasya, Çınar, Sedir, Ladin, Çam ve Selvi gibi bölge ile uyum sağlayacak ağaç türlerinden etaplar halince binlerce fidan dikildi. On binlerce ağaç, bitki ve çiçek türü ile bölgenin yeşil bir vadi olarak halkın hizmetine sunulması hedefleniyor.

Başkan Gürlesin, göreve geldikleri günden bu yana olduğu gibi 2018 yılında halkın memnuniyetini ve geleceğine ışık tutacak projelere önem verdiklerini belirterek, "İlk günden itibaren tek hedefimiz daha da güzel bir Pamukkale idi. İlçemize hizmette her yeni günde bir önceki günden daha kaliteli hizmet etmeye çalıştık. Bu hedefimiz doğrultusunda, 2018 yılında ilçemiz çok önemli projeleri hayata geçirdik. Tüm vatandaşlarımızın gönüllerine dokunduk. Geçici işlere değil, kalıcı işlere imza attık. Devletimizden ve halkımızdan aldığımız güçle başaracağımıza inandık ve bu inançla görevimizi layıkıyla yerine getirmek adına görevimizi sürdürmeye devam edeceğiz" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA