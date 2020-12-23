Pamukkale Belediyesi, 2 bin öğrenciye tablet dağıtıldı
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Pamukkale Belediyesi, 2 bin öğrenciye tablet dağıtıldı

23.12.2020 16:21 | Son Güncelleme: 23.12.2020 16:24
Pamukkale Belediyesi, 2 bin öğrenciye tablet dağıtıldı

Pamukkale Belediyesi, uzaktan eğitime katılamayan 2 bin öğrenciye tablet dağıttı.

Pamukkale Belediyesi, uzaktan eğitime katılamayan 2 bin öğrenciye tablet dağıttı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Meclisinin aldığı karar gereği, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün belirlediği 2 bin öğrenci için harekete geçildi.

Belediye ekipleri, tabletleri, öğrencilerin evlerine kadar götürerek teslim etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, "2 bin çocuğumuzun yüzünü güldürdük. Bunun yeterli olmadığını biliyoruz. Bu nedenle çok değerli Pamukkaleli hemşehrilerimizden ricamız evlerinde kullanmadıkları laptop, bilgisayar ya da tabletleri uzaktan eğitime ulaşamayan öğrencilerimize ulaştırmaları. Eğer çevrelerinde bu kişileri bulamazlarsa muhtar arkadaşlarımız aracılığıyla öğrencileri tespit edebilirler." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

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