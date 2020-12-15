Pamukkale Belediyesi, 2 bin 500 öğrencinin eğitim yardımlarını hesaplarına yatırdı
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Pamukkale Belediyesi, 2 bin 500 öğrencinin eğitim yardımlarını hesaplarına yatırdı

15.12.2020 11:54 | Son Güncelleme: 15.12.2020 11:57
Pamukkale Belediyesi, 2 bin 500 öğrencinin eğitim yardımlarını hesaplarına yatırdı

Pamukkale Belediyesi eğitim ile ilgili konulardaki çalışmalarına devam ediyor.

Pamukkale Belediyesi eğitim ile ilgili konulardaki çalışmalarına devam ediyor. 2 bin öğrenciye uzaktan eğitim için gerekli olan tabletler dağıtılmaya devam ederken, toplam 2 bin 500 öğrencinin de eğitim yardımları hesaplarına yatırılmaya başladı.

Pamukkale Belediyesi'nin 2020-2021 eğitim öğretim döneminde ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına vereceği Eğitim Yardımını almaya hak kazananlar belirlendi. Yaklaşık 4 bin kişinin başvuruda bulunduğu eğitim yardımı için yapılan incelemeler sonunda bin 500 ortaokul ve bin de lise öğrencisi belirlendi. Bin 500 ortaokul öğrencisine aylık 90 TL, bin lise öğrencisine de aylık 115 TL eğitim yardımı 8 ay boyunca ödenecek. Eğitim yardımı almaya hak kazananlara mesaj yoluyla bilgi gönderildiği belirtildi.

"Eğitim konusundaki çalışmalarımızı aralıksız devam edeceğiz"

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, eğitim konusunu önemsediklerini belirterek, "Eğitim belediye olarak bizim için çok önemli. Çünkü geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin hayallerine kavuşmasına katkı sağlamak istiyoruz. Onun için uzaktan eğitim şartlarına sahip olamayan 2 bin öğrencimize tabletleri ulaştırmaya devam ediyoruz. Bin 500 ortaokul öğrencisine aylık 90 TL, bin lise öğrencisine de 115 TL'lik eğitim yardımlarını ödemeye başladık. Meclisimizden de geçen kararla eğitim yardımı almaya hak kazananların bu yardımı bir defada tablet olarak alma imkanı da sağlandı. Eğitim konusundaki çalışmalarımızı aralıksız devam edeceğiz" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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