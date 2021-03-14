Pamukkale Belediye Başkanı Örki sağlık çalışanlarını unutmadı
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Pamukkale Belediye Başkanı Örki sağlık çalışanlarını unutmadı

14.03.2021 15:38 | Son Güncelleme: 14.03.2021 15:46
Pamukkale Belediye Başkanı Örki sağlık çalışanlarını unutmadı

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, 14 Mart Tıp Bayramı'nda sağlık çalışanlarını unutmadı.

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, 14 Mart Tıp Bayramı'nda sağlık çalışanlarını unutmadı. Başkan Örki, Pamukkale İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde sağlık çalışanlarına karanfil vererek 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, 14 Mart Tıp Bayramı'nda sağlık çalışanlarını ve Pamukkale İlçe Sağlık Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Sağlık çalışanları ile sohbet eden Başkan Örki, karanfil vererek sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramlarını kutladı. Başta doktorlar olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının kutsal bir görevi ifa ettiklerini söyleyen Başkan Örki; "Sağlığımız ve geleceğimizi emanet ettiğimiz sağlık çalışanlarımızın bayramını kutluyorum. Bu bayram geçen yıllara göre buruk geçiyor. Çünkü dünya ve ülkemiz korona virüs nedeniyle zor zamanlar geçiriyor. Bu mücadelede canlarını hiçe sayan sağlık çalışanlarımızdan hayatını kaybedenler oldu. Sağlık şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize baş sağlığı diliyorum. Sağlık çalışanlarımız korona virüse karşı hummalı bir şekilde mücadele etmeye devam ediyor. İnsanlarımızın evlerine kadar giderek halkımızın sağlığı için yoğun bir şekilde çalışıyorlar. Bizler onların haklarını hiçbir zaman ödeyemeyiz. Sağlık çalışanlarının bayramlarında yanlarında olmak istedim. Gelecek tıp bayramlarına daha sağlıklı şekilde ulaşmayı diliyor, tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı bir kez daha kutluyorum" dedi. - DENİZLİ

Pamukkale Belediye Başkanı Örki sağlık çalışanlarını unutmadı
Pamukkale Belediye Başkanı Örki sağlık çalışanlarını unutmadı
Pamukkale Belediye Başkanı Örki sağlık çalışanlarını unutmadı
Pamukkale Belediye Başkanı Örki sağlık çalışanlarını unutmadı
Pamukkale Belediye Başkanı Örki sağlık çalışanlarını unutmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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