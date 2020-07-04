Pamukkale Belediye Başkanı Örki, kekik hasadına katıldı
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Pamukkale Belediye Başkanı Örki, kekik hasadına katıldı

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Türkiye'nin önemli kekik üretim merkezlerinden Gözler'de kekik hasadına katıldı.

Pamukkale Belediye Başkanı Örki, kekik hasadına katıldı
04.07.2020 18:17 | Son Güncelleme: 04.07.2020 18:20

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Türkiye'nin önemli kekik üretim merkezlerinden Gözler'de kekik hasadına katıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, dünyanın kekik ihtiyacının büyük çoğunluğunun gerçekleştiği Denizli'de kekik hasadı devam ediyor.

Pamukkale Belediye Başkanı Örki, Gözler Mahallesi'nde kekik hasadı yapan çiftçileri ziyaret edip, kolaylıklar diledi. Bölgede kekik üretiminin yapılmasında öncülük eden Mehmet Ersoy ile bir araya gelen Örki, kekiğin patozdan geçirilme çalışmasına katıldı.

Gözler'de son dönemde üretimine başlanan lavanta bahçelerini de gezen Örki, Gözler'in sadece kekik değil lavantanın da merkezi olacağını belirtti.

Pamukkale'nin turizmin yanı sıra tarım konusunda da ülke çapında ün sahibi olduğunu vurgulayan Örki, şunları kaydetti:

"Pamukkale öylesine önemli değerlere sahip ki saymakla bitmiyor. Beyaz Cennet Pamukkale ve termal sağlık merkezi Karahayıt ile birlikte birçok antik kent ile turizmde iddialı bir ilçeyiz. Bunun yanında dünya kekik üretiminin büyük çoğunluğu ilçemizden karşılanıyor. Gözler bu konuda önemli bir nokta. Kekikte hasat zamanı geldi, üreticilerimiz kekikleri toplayıp işlemeye başladı. Ayrıca son zamanlarda yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekecek olan lavanta bahçeleri de muhteşem güzelliğini ortaya çıkardı. Pamukkale her yönüyle hem ülkemize hem de dünyaya güzelliklerini sunuyor. Pamukkale'ye gelmek için yerli ve yabancı turistlerin birçok nedeni var. Herkesi Pamukkale'mize bekliyoruz."

Kaynak: AA

Manşet

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