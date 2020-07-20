Pamukkale Belediye Başkanı Örki, bir kez daha encümen üyesi seçildi Denizli Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Akdeniz Belediyeler Birliği'nin yapılan meclis toplantısında bir kez daha encümen üyeliğine seçildi.

Denizli Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Akdeniz Belediyeler Birliği'nin yapılan meclis toplantısında bir kez daha encümen üyeliğine seçildi.

Antalya'da düzenlenen Akdeniz Belediyeler Birliği'nin olağan meclis toplantısı korona virüs nedeniyle gecikmeli ve önlemler kapsamında gerçekleştirildi. Yılda 2 kez gerçekleşen meclis toplantısına birlik üyesi belediyelerin başkanlarının katılımıyla gerçekleşirken, toplantıda Encümen üyeleri de belirlendi. Geçen yıl yapılan seçimlerde Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Akdeniz Belediyeler Birliği'nde yer alan 7 isimden biri olarak seçilmişti. Yapılan seçimlerde Başkan Örki, bir kez daha aynı göreve getirildi. Başkan Örki, 2021 yılının Nisan ayına kadar bu görevini yürütecek. Akdeniz Belediyeler Birliği'nin meclis toplantısının ardından 5. Akdeniz Belediyecilik Proje Yarışması Ödül Töreni'ne geçildi.

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Sosyo ve Kültürel Belediyecilik Uygulamaları Kategorisi'nde Evde Sağlık ve Bakım Hizmeti projesiyle 3. olan Antalya Kepez Belediyesi'nin ödülünü Akdeniz Belediyeler Birliği ve Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'ye takdim etti. - DENİZLİ

Kaynak: İHA