Pamukkale artık daha beyaz
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Pamukkale artık daha beyaz

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan ve 19 Mart'tan bu yana koronavirüs tedbirleri kapsamında ziyaretçi alınmayan Pamukkale, uzun süredir kapalı kalmasından dolayı daha beyaz görüntüsüyle dikkat çekiyor.

18.04.2020 14:49 | Son Güncelleme: 18.04.2020 14:49
Pamukkale artık daha beyaz

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan ve 19 Mart'tan bu yana koronavirüs tedbirleri kapsamında ziyaretçi alınmayan Pamukkale, uzun süredir kapalı kalmasından dolayı daha beyaz görüntüsüyle dikkat çekiyor.

Türkiye'nin en önemli turizm alanlarından Pamukkale'de koronavirüs salgını nedeniyle sessizlik hakim oldu. Dünyanın dört bir yanından turisti ağırlayan Pamukkale, salgın hastalık nedeniyle alınan tedbirler kapsamında 19 Mart tarihinde ziyaretçi girişine kapatıldı. Kararın ardından hiç olmadığı kadar boş bir görüntüye bürünen 'Beyaz cennet' ıssız bir hal aldı. ZİYARETLER 1 AY DURDU, TRAVERTENLER BEYAZLADIGeçtiğimiz 2019 yılında 2 milyon 580 bini aşkın turist sayısıyla rekor kıran Pamukkale, 2020 yılına ise kötü başladı. Girişlerin yaklaşık 1 aydır durduğu Pamukkale, uzun süredir kapalı kalmasından nedeniyle daha beyaz görüntüsüyle dikkat çekti. Eşsiz güzelliğiyle görenleri kendisine hayran bırakan Pamukkale'nin bu hali, drone ile havadan görüntülendi. 'BEYAZ HALİ ORTAYA ÇIKMIŞ'

Pamukkale'nin çevresinde yürüyüş yapıp fotoğraf çeken Serkan Urgancı, "Buraya yıllardır gelirim. Daha önce hiç bu şekilde görmemiştim. Şu an hiç kimse yok. Beyaz hali de ortaya çıkmış. Doğa insan olmadığında kendisini toparlayabiliyor. Çiçekler açmış, bu hali benim hoşuma gitti. Kuş, kaz ve ördek sesleri duyulabiliyor. Bu insanlığa ders olmalı. Doğayı ve tabiatı koruyabilmeliyiz" dedi. 


Kaynak: DHA

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