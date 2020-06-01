Pamukkale 74 gün sonra ziyarete açıldı
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Pamukkale 74 gün sonra ziyarete açıldı

DENİZLİ'de koronavirüs tedbirleri kapsamında 19 Mart'ta ziyarete kapatılan dünyaca ünlü Pamukkale, normalleşme süreciyle birlikte 74 gün sonra bugün yeniden açıldı.

Pamukkale 74 gün sonra ziyarete açıldı
01.06.2020 14:19 | Son Güncelleme: 01.06.2020 14:23

DENİZLİ'de koronavirüs tedbirleri kapsamında 19 Mart'ta ziyarete kapatılan dünyaca ünlü Pamukkale, normalleşme süreciyle birlikte 74 gün sonra bugün yeniden açıldı. Maske takmanın zorunlu olduğu Pamukkale'ye girişte ziyaretçilerin ateşleri ölçülüyor.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden olan Pamukkale Ören Yeri'nde, koronavirüse tedbirleri kapsamında 19 Mart'ta ziyaretlerin geçici süreyle ertelenmesi kararı alındı. Üç ayrı giriş kapısı bulunan Pamukkale'ye girişlerin yasaklanmasıyla beyaz travertenler ve tarihi antik kent Hierapolis sessizliğe büründü. Ziyaretlerin kapatılmasıyla beyazlığının daha fazla ortaya çıktığı travertenler tarihinde ilk kez bu kadar boş kaldı. Dünyanın dört bir yanından ziyaretçinin geldiği, geçen yıl 2 milyon 580 bin 245 kişinin ziyaret etmesiyle turist sayısında rekor kırılan Pamukkale, 74 gün sonra ziyarete açıldı.

Pamukkale Ören Yeri'ne Kuzey kapısı ve travertenlerdeki kapıdan giriş yapılabiliyor. Tedbir amacıyla girişlerde ziyaretçilerin ateşleri ölçülüyor. Ateşi olanlar içeri alınmıyor ve sağlık kuruluşuna yönlendiriliyor. Maske takmayanların içeri girişine de izin verilmiyor. Giriş kapılarına ve yürüyüş yollarına yerleştirilen el dezenfektanı ile ziyaretçiler, ellerini dezenfekte ediyor. Güvenlik görevlileri sosyal mesafe konusunda ziyaretçileri uyaracak.İl Kültür ve Turizm Müdürü Turhan Veli Akyol, Pamukkale'de koronavirüse karşı her türlü tedbirin alındığını belirterek, "Biz bakanlığımızın talimatları gereği her türlü önlemi aldık. Ziyaretçilerimizin maske takmasını ve kendi önlemlerini de almasını bekliyoruz. Girişlerde ziyaretçilerin ateşleri ölçülecek, kapılarda ve içerde sosyal mesafeye dikkat etmelerini istiyoruz, bunun için uyarı levhalarını astık. Sosyal mesafe için Pamukkale'yi en fazla 750 kişi gezebilecek. Bu nedenle girişleri kontrollü yapacağız. Fazla ziyaretçi almayacağız. Pamukkale daha beyaz haliyle ziyaretçilerini bekliyor" dedi.Pamukkale'yi ziyarete gelen Ahmet Yıldırım, "İzmir'den Muğla'ya giderken, Pamukkale'ye geldim. Uzun zamandır gelmek istiyordum ancak koronavirüs tedbirleri nedeniyle kapalıydı. Açıldığı duyunca hemen geldim. Kapıda ateşimi ölçtüler, maskeyi çıkarmamam konusunda uyardılar" dedi.

Antalya'dan yaşayan ve Pamukkale'yi gezmeye gelen Çin vatandaşı Coco Wang, "Pamukkale, salgın nedeniyle kapanınca gezemedim. Bugün açıldığını öğrenince geldim. Pamukkale'yi görmek ve travertenler üzerinde yürümek çok güzel" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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