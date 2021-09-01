PAMUKKALE 3 AYDA 600 BİN ZİYARETÇİ AĞIRLADI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

PAMUKKALE 3 AYDA 600 BİN ZİYARETÇİ AĞIRLADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezleri arasında yer alan, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Pamukkale'yi, haziran, temmuz ve ağustos aylarında yaklaşık 600 bin yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezleri arasında yer alan, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Pamukkale'yi, haziran, temmuz ve ağustos aylarında yaklaşık 600 bin yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Beyaz renkli travertenleriyle dünyaca ünlü Pamukkale, yaz sezonunu yoğun geçirdi. Travertenleri, şifalı termal suyu ve antik kentleriyle ön plana çıkan 'beyaz cennet', bu yaz sezonunda da yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini çekti. Doğal güzelliği ve tarihi dokusuyla yılın her mevsimini ziyaretçilerini ağırlayan Pamukkale'yi, haziran, temmuz ve ağustos aylarında 600 bin turist ziyaret etti.

Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, Pamukkale'de yaz döneminin verimli geçtiğini belirtti. Ziyaretçi sayılarının sevindirici olduğunu dile getiren Şen, Bölgemizde özellikle temmuz ayında büyük bir yoğunluk yaşadık. Geçen yıl Temmuz ayında Pamukkale'yi 74 bin kişi ziyaret etmişti. Bu yıl yaklaşık 3.5 katı bir artış yaşandı. Bu oldukça başarılı bir sayı. Ağustos ayında da bu başarılı veriler devam etti. Gelecek dönemler için bu veriler bize umut verdi dedi.

HEDEF 1 MİLYON TURİST

Gelecek yaz için hedeflerinin daha fazla ziyaretçi çekmek olduğunu kaydeden Şen, Yaz sezonunda ziyaretçilerimizin büyük bölümü gurbetçi ve yerli turistlerdi. Bu aylarda uzak doğudan gelen turist açığımızı bu şekilde kapattık. Kalan dönemde ciddi oranda bir ziyaretçi sayısı bekliyoruz. Yılsonu hedefimiz 1 milyon turiste ulaşmak. Bu hedefe ulaşarak sezonu tamamlamak istiyoruz. Gelecek dönemlerin Pamukkale için daha iyi geçeceğine inancımız tam diye konuştu.

PAMUKKALE 3 AYDA 600 BİN ZİYARETÇİ AĞIRLADI
PAMUKKALE 3 AYDA 600 BİN ZİYARETÇİ AĞIRLADI
PAMUKKALE 3 AYDA 600 BİN ZİYARETÇİ AĞIRLADI
PAMUKKALE 3 AYDA 600 BİN ZİYARETÇİ AĞIRLADI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

30 Ağustos Zaferi, Galata Kulesi'nde özel ışık gösterisiyle kutlandı
30 Ağustos Zaferi, Galata Kulesi'nde özel ışık gösterisiyle kutlandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Müge Anlı Cem Yılmaz Münir Özkul
Spor Marcao Muslera Enner Valencia Kerem Aktürkoğlu Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
PAMUKKALE 3 AYDA 600 BİN ZİYARETÇİ AĞIRLADI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.9.2021 09:59:19. #1.14#

title