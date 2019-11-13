Pamukkale 10 ayda 2,3 milyon ziyaretçi ağırladı

13.11.2019 11:14 | Son Güncelleme: 13.11.2019 11:14

Travertenleri, antik kalıntıları ve şifalı sularıyla dünyaca ünlü Pamukkale, yılın 10 aylık döneminde ziyaretçi sayısını 2 milyon 357 bine ulaştırarak bu sene kırdığı rekorlara yenisini ekledi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, geçen yılın tamamında 2 milyon 128 bin 880 turist ağırlayan Pamukkale, bu yıl 10 ayda bu rakamı aşarak 2 milyon 357 bin 152'ye ulaştı.

Türkiye'de geçen yıl en fazla gezilen 4'üncü ören yeri konumunda bulunan Pamukkale, ekimde ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 43 artışla 284 bin 498 ziyaretçiyi konuk etti.

"Pamukkale için 2019 altın yıl oldu"

Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği Başkanı Gazi Murat Şen, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Pamukkale'nin ziyaretçi sayısı bakımından en iyi yılını yaşadığını söyledi.

"Yıl sonu için 3 milyonu yakalama hedefimiz var." diyen Şen, senenin kalan döneminde okullara verilen ara tatilinin etkisiyle bu hedefi yakalayacaklarını, orta vadede ise 5 milyon kişiyi ağırlamak istediklerini kaydetti.

Şen, şöyle konuştu:

"Pamukkale için 2019 altın yıl oldu. Türkiye ortalamasının üzerinde kalarak ülkemizi en iyi şekilde tanıtmayı hedefliyoruz. Hatta hedefimiz Ayasofya ve Topkapı müzelerinin de önüne geçmek. Travertenlerin büyüleyici manzarasını herkesin görmesi için çalışmalarımıza devam ediyoruz."

Şen, bu yıl özellikle Uzak Doğu ülkeleri, Rusya, Almanya ve Güney Amerika'dan gelen turistlerin yoğunluk oluşturduğunu, yabancı ziyaretçilerin önemli bölümünün uzun dönemli Türkiye turlarına katıldığını, bunun turist başına elde edilen geliri de artırdığını sözlerine ekledi.

Pamukkale ören yerinde son 5 yılın ilk 10 ayındaki ziyaretçi sayıları şöyle:

Dönem 2015 2016 2017 2018 2019 Ocak 45.327 32.321 31.167 62.395 60.152 Şubat 52.957 44.295 63.510 63.254 72.055 Mart 64.028 56.683 49.542 90.335 137.566 Nisan 118.885 74.470 90.280 144.000 150.113 Mayıs 200.981 112.481 153.792 197.000 237.121 Haziran 196.631 85.637 146.852 222.292 300.014 Temmuz 257.695 134.019 235.004 318.214 370.026 Ağustos 296.101 148.658 270.508 372.661 405.020 Eylül 216.149 121.557 206.192 276.500 340.587 Ekim 132.335 79.810 137.537 198.000 284.498 Toplam 1 milyon 360 bin 994 889 bin 931 1 milyon 384 bin 384 1 milyon 944 bin 651 2 milyon 357 bin 152

Kaynak: AA