Pamuk yağı fabrikasındaki yangın 3'üncü gününde etkisini azalttı
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Pamuk yağı fabrikasındaki yangın 3'üncü gününde etkisini azalttı

Adana'da 13 Şubat Perşembe günü pamuk yağı fabrikasında çıkan yangın üçüncü gününe girerken, yapılan müdahaleler sonucunda yangının etkisi azaldı.

15.02.2020 05:49 | Son Güncelleme: 15.02.2020 05:49
Pamuk yağı fabrikasındaki yangın 3'üncü gününde etkisini azalttı

'da 13 Şubat Perşembe günü pamuk yağı fabrikasında çıkan yangın üçüncü gününe girerken, yapılan müdahaleler sonucunda yangının etkisi azaldı.


Yangın, 13 Şubat Perşembe günü Yüreğir ilçesi Havutlu Mahallesi'nde bulunan pamuk yağı imalatı yapan bir fabrikada meydana geldi. Alınan bilgiye göre, fabrikanın deposunda bulunan pamuk sapı balyalarından çıkan yangın itfaiye ekiplerince 2 gündür müdahale ediliyor.


Yangın 3'üncü gününde etkisini azalttı


Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi yaklaşık 53 saattir devam eden yangını kontrol altına aldı. Etkisizi azaltan yangına 5'e yakın itfaiye ekibi müdahalesini sürdürüyor. Alevlerden etkilenmeyen pamuk sapı balyaları ise iş makinaları yardımıyla kamyonlara yüklendi. - ADANA

Kaynak: İHA
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