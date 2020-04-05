Pamuk yağı fabrikasında yangın
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İtfaiye, 3. Sayfa

Pamuk yağı fabrikasında yangın

Pamuk yağı fabrikasında yangın Adana'da pamuk yağı imalatı yapan bir fabrikanın deposundaki pamuk balyaları yandı Aynı fabrikada 13 Şubat günü yangın çıkmış 4 gün boyunca devam etmişti Adana'da pamuk yağı imalatı yapan bir fabrikanın deposunda pamuk balyaları yanarken, itfaiye ekipleri...

05.04.2020 15:20 | Son Güncelleme: 05.04.2020 15:22
Pamuk yağı fabrikasında yangın

Pamuk yağı fabrikasında yangın

Adana'da pamuk yağı imalatı yapan bir fabrikanın deposundaki pamuk balyaları yandı

Aynı fabrikada 13 Şubat günü yangın çıkmış 4 gün boyunca devam etmişti

ADANA - Adana'da pamuk yağı imalatı yapan bir fabrikanın deposunda pamuk balyaları yanarken, itfaiye ekipleri söndürme çalışması başlattı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Havutlu Mahallesi'ndeki pamuk yağı imalatı yapan bir fabrikanın deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri gören fabrika görevlileri durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden ekipler, pamuk balyalarının olduğu bölümde çıktığı tespit edilen yangına kısa sürede müdahale etti. Yangının fabrikanın diğer bölümlerine sıçrama ihtimaline karşı olay yerine takviye itfaiye ekipleri gönderildi.

Fabrikanın dışındaki pamuk balyaları yandığı için bir hasar oluşmazken itfaiye ekipleri yangını söndürme için çalışma başlattı. Bu arada işçiler diğer pamuk balyalarını, yanmaması için yangının çıktığı yerden uzaklaştırdı.

13 Şubat günü de fabrikada yangın çıkmış 4 gün sonra söndürülmüştü.

Pamuk yağı fabrikasında yangın

Kaynak: İHA

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Pamuk yağı fabrikasında yangın
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