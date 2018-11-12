Pamuk Üretiminde Yeni Bir Sayfa Açılıyor

Çiftçiler ile sektörün uzmanlarını 'İyi Pamuk' standartları ile doğa dostu pamuk yetiştiriciliğinin püf noktaları için bir araya getirecek bilgi paylaşımı günleri 15 Kasım'da başlıyor.

İyi Pamuk Uygulamaları Derneği (İPUD) tarafından 2013 yılından bu yana Aydın'da uygulanmakta olan İyi Pamuk (Better Cotton) projesi bu yıl WWF-Türkiye'nin Uygulama Ortağı olarak katılmasıyla kapsamını genişleterek büyüyor. Sürdürülebilir pamuk üretimini hedefleyen İyi Pamuk projesi kapsamında 2018 yılı pamuk sezonunda Aydın'da toplam 10 bin 282 hektar alanda 474 çiftçi ile çalışıldı. Projenin uygulanması sürecinde, Pakistan'dan bir sürdürülebilir pamuk uzmanın da desteğiyle gelinen nokta ümit verici bir başlangıç olarak değerlendiriliyor. Pakistan, 9 yıllık sürecin sonunda halen 350 bin çiftçi ile sürdürülebilir pamuk üretiyor.

2020 hedefi 3 bin çiftçi

Bilgi paylaşım buluşmalarının ilki 15 Kasım 2018 Perşembe günü saat 14.00'de Söke Ziraat Odası Toplantı Salonu'nda gerçekleşecek. Çiftçiye pilot alan uygulamaları, ücretsiz toprak analizleri, uzman ziraat mühendisi desteği gibi çeşitli olanaklar sunan proje, Tariş kooperatifleri, Ziraat Odaları, İlçe Tarım Müdürlükleri ve Aydın Tarım Orman İl Müdürlüğü'nün desteği ve gittikçe büyüyen bir ekiple 2018-19 pamuk sezonunda bin, 2019-20 pamuk sezonunda ise 3 bin çiftçiye ulaşmayı hedefliyor.

Program kapsamında çiftçiler, doğru zirai ilaç uygulama yöntemlerinin kullanılması, suyun etkin ve verimli kullanımı, toprak sağlığına uygun gübreleme ve toprak işleme, doğal yaşamın korunması, lif kalitesini koruyacak uygulamalar, çalışanların haklarının korunması ve çalışma şartlarının uygunluğu ve pamuk üretiminde maliyet-kazanç takibi gibi konularda eğitim alacaklar. Ayrıca kendi ihtiyaç duydukları diğer konularda gruplar oluşturup bilgi talep edebilecekler. Katılımcı yerel pamuk üreticileri böylece dünyada giderek yaygınlaşan 'İyi Pamuk' standardı hakkında bilgi sahibi olacak ve edindikleri bilgileri hayata geçirebilecek. - AYDIN