06.11.2019 18:18 | Son Güncelleme: 06.11.2019 18:26

Pamuk üreticilerine uyarı: Üst üste aynı ürün ekenlere destekleme verilmeyecek

TÜRKIYE'nin pamuk üretiminin önemli kısmının yapıldığı Şanlıurfa'da çiftçilere önemli uyarı yapıldı. Tarım ve Orman İl Müdürü Dr. Murat Çakmaklı, yasal engele rağmen ekim nöbetine uymayarak üç yıl üst üste aynı ürünü eken çiftçilere destekleme verilmeyeceği açıklandı.

Şanlıurfa'da 'Bitkisel üretim desteklemelerinde münavebe uygulamaları' konulu bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya, Şanlıurfa Vali Yardımcısı Selami Işık, Tarım ve Orman İl Müdürü Dr. Murat Çakmaklı, Ziraat Odası Başkanı Ahmet Eyyüpoğlu, ilçe ziraat odası başkanları, muhtarlar ve çiftçiler katılım gösterdi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Dr. Murat Çakmaklı, tarımla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Çakmaklı, "2018, 2019 üretim yıllarında aynı ürünü yetiştirmiş olan ve 2020'de de üretim sezonunda da aynı ürünü yetiştirmeyi planlayan üreticilerimiz, tebliğin ilgili maddeleri gereğince hem mazot-gübre desteğinden hem de varsa fark ödemesi desteklemeleri gibi diğer bitkisel üretim desteklemelerinden faydalanamayacaktır. Bu nedenle üreticilerimizin desteklemelerden faydalanabilmeleri için 2019 üretim yılında ana ürününü hasat ettikten sonra yöre ekolojisine uygun vejetasyon süreleri kısa baklagiller ya da buğdaygil, baklagil, yem bitkileri veya bunların karışımlarının ekilmesi ve çiftçilerimizin bu ekimlerini Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıt ettirmeleri gerekmektedir. Böylelikle desteklemelerden faydalanılacaktır" ifadelerini kulandı.

DESTEKLEME ÖDENMEYECEK

Öte yandan, 8 Haziran 2018 tarih ve 30445 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğde Değişiklik yapıldı. Tebliğde, "2018 üretim yılından başlamak üzere, örtüaltı üretimler ve çeltik hariç olmak üzere bir parsele aynı tek yıllık bitki arka arkaya üç kez ekilirse, üçüncü üretim için bu tebliğde belirtilen destekleme ödemeleri yapılmaz" şartı getirildi.

Yapılan uyarılara karşın açıklamada bulunan Tektek Sulama Birlik Müdürü Ziraat Mühendisi Abdulkerim Dörtkardeş, 'GAP Projesiyle sulu tarıma geçilen Harran Ovasında çifçilerin yoğunluğun pamuk ekimine vermesinden dolayı verimli topraklarda ciddi sıkıntılar başladı. Bunun yanı sıra vahşi sulamanın yapılmasıyla birlikte topraktaki verimlilik kaliteside düşütü. Bu anlamda her yıl ekim yapılan arazinin bir yıl dinlenmesi gerekiyor. Aksi takdirde illeriki yıllarda verimli topraklardan eser kalmayacak. Hem çiftcilerimiz hem de ülke ekonomisi kayıp edecektir' ifadesinde bulundu.

Kaynak: DHA