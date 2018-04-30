Pamuk Üreticilerine Mazot ve Gübre Desteği

Manisa Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, pamuk üreticilerine 2018 yılında ödenecek mazot ve gübre desteğini açıkladı.



İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca 2001 yılından 2016 yılına kadar pamuk üretimine yapılan destekleme ve prim ödemelerinin, aralıksız her yıl devam ettiği belirtildi.



2016 yılından itibaren "Havza Bazlı Destekleme Modeline" geçilmesi ile Manisa'da havzalarında pamuk üretiminin artması amacıyla mazot ve prim ödemeleri artırıldığını aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"2016 yılında mazot ve gübre desteği dekar başına 11 lira iken 2017 yılında pamuk için 41,36 lira ödenmiştir. 2018 yılında ise 44 lira olarak kararlaştırılmış ve ödenecektir. Mazot fiyatlarında artış olması durumunda ise belirtilen mazot destekleme birim fiyatları, 1 Ocak-31 Aralık 2018 tarihleri arasındaki günlük mazot fiyat artış oranları ortalaması kadar oranda, Maliye Bakanlığı'nın uygun görüşü ile artırılarak çiftçilerimize yansıtılacaktır. Pamuk primi ödemeleri ise 2016 yılında kilogram başına 75 kuruş iken, 2017 yılında 80 kuruşa çıkarılmış ve ödenmiştir. 2018 yılında ise 80 kuruş olarak kararlaştırılmıştır. Pamuk priminde kararlı bir artış söz konusudur."