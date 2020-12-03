Pamuk'un kesilen patileri için verilen 809 TL cezaya 4 taksit
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Pamuk'un kesilen patileri için verilen 809 TL cezaya 4 taksit

03.12.2020 10:45 | Son Güncelleme: 03.12.2020 10:49
Pamuk'un kesilen patileri için verilen 809 TL cezaya 4 taksit

SAMSUN'un Havza ilçesinde ateşli silahla vurulduktan sonra tedavi için patileri kesildiği belirlenen 'Pamuk' isimli köpeğin sahibi H.S.'ye verilen 181 TL ceziaile kesim işlemini yapan komşusu S.Ç.'ye verilen 628 TL cezanın 4 taksitle ödenebileceği ortaya çıktı.

SAMSUN'un Havza ilçesinde ateşli silahla vurulduktan sonra tedavi için patileri kesildiği belirlenen 'Pamuk' isimli köpeğin sahibi H.S.'ye verilen 181 TL ceziaile kesim işlemini yapan komşusu S.Ç.'ye verilen 628 TL cezanın 4 taksitle ödenebileceği ortaya çıktı. HAYTAP Samsun Temsilcisi ve Hayvan Gönüllüleri Derneği Başkanı Semra Antep, "Çok komik bir rakam ve üzücü. Böyle bir rakam yok ve bunu bir de dört takside bölüyorlar. Ağır hapis cezaları, en az iki yıldan başlayarak verilmeli. Siciline kayıt yaptırılarak yasada bunun bu şekil düzenlenmesi şart" dedi.

Havza'ya bağlı Memduhiye Mahallesi'nde ön ayakları kesilmiş halde bulunan 'Pamuk' isimli köpek için HAYTAP Samsun Temsilciliği harekete geçti. İlçeye giden HAYTAP Samsun Temsilcisi ve Hayvan Gönüllüleri Derneği Başkanı Semra Antep, Pamuk'u Samsun'a getirdi. Yaralı köpek, HAYTAP'ın desteği ile özel hayvan kliniğinde tedavi edildi. Aşırı kan kaybına rağmen Pamuk, hayati tehlikeyi atlattı. Pamuk daha detaylı bir tedavi görebilmesi için Ankara'ya götürüldü. Ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar 11'inci Bölge Müdürlüğü ekipleri, Pamuk'un sahibi H.S.'ye 181 TL, köpeğin patilerini kesen komşusu S.Ç.'ye de 628 TL ceza uyguladı. Cezaların 4 taksitle ödenebileceği öğrenildi. HAYTAP yetkilileri ise sosyal medyada 'Patilerinin kesilen bedelinin 181 TL olduğunu Pamuk'a kim açıklamak ister?' paylaşımı yaptı.

'KOMİK BİR CEZA'HAYTAP Samsun Temsilcisi ve Hayvan Gönüllüleri Derneği Başkanı Semra Antep, kesilen bu cezayı köpeğe kimin açıklayacağını sordu. Antep, "Yani çok komik bir rakam ve çok üzücü. Türkiye'yi değil dünyayı salladı Pamuk'un durumu. Böyle bir rakam yok ve bunu bir de dört takside bölüyorlar. Büyük bir ihtimalle sahipleri de buna itiraz edecektir zaten bunu da ödemeyeceklerdir. Ağır hapis cezaları, en az iki yıldan başlayarak verilmeli. Siciline kayıt yaptırılarak yasada bunun bu şekil düzenlenmesi şart. Onun dışında tecavüzler, istismarlar, kesilmeler yani zevk için yapılan hiçbir şey engellenemeyecek" dedi.'YASANIN ACİLEN ÇIKMASI LAZIM'Yasa talebinin defalarca talep edildiğini belirten Antep, "Hayvanların kısırlaştırılması, mal olarak görülmemeleri belediyelerinde bu cezaya tabi olmaları gerekiyor. Çünkü bu hayvanların üremelerinin sebebi kısırlaştırma yapmayan belediyelerdir. Üretimin durdurulmasını istiyoruz. Petshop dükkanlarının can satışının, balık da olsa hayvan satışının durdurulmasını istiyoruz. Hayvanat bahçelerinin kapatılmasını istiyoruz. Hayvan sonuçta bu bir can, Allah'ın sessiz kulları ve bu yasa çıkmadığı sürece Pamuk olayı gibi vakalar görmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Pamuk'un kesilen patileri için verilen 809 TL cezaya 4 taksit
Pamuk'un kesilen patileri için verilen 809 TL cezaya 4 taksit
Pamuk'un kesilen patileri için verilen 809 TL cezaya 4 taksit
Pamuk'un kesilen patileri için verilen 809 TL cezaya 4 taksit
Pamuk'un kesilen patileri için verilen 809 TL cezaya 4 taksit
Pamuk'un kesilen patileri için verilen 809 TL cezaya 4 taksit
Pamuk'un kesilen patileri için verilen 809 TL cezaya 4 taksit
Pamuk'un kesilen patileri için verilen 809 TL cezaya 4 taksit
Pamuk'un kesilen patileri için verilen 809 TL cezaya 4 taksit
Pamuk'un kesilen patileri için verilen 809 TL cezaya 4 taksit
Pamuk'un kesilen patileri için verilen 809 TL cezaya 4 taksit
Pamuk'un kesilen patileri için verilen 809 TL cezaya 4 taksit

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tayfur KARA

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