Pamuk Türkiye Ürün İhtisas Borsası'na girdi, sırada kuru üzüm var
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Pamuk Türkiye Ürün İhtisas Borsası'na girdi, sırada kuru üzüm var

23.03.2021 11:09 | Son Güncelleme: 23.03.2021 11:12
Pamuk Türkiye Ürün İhtisas Borsası'na girdi, sırada kuru üzüm var

??Türkiye Ürün İhtisas Borsası AŞ (TÜRİB), 17 Mart'ta ilk elektronik ürün senediyle (ELÜS) işlem görmeye başlayan pamuğun ardından, bu kez kuru üzümle ilgili hazırlıklara odaklandı.

??Türkiye Ürün İhtisas Borsası AŞ (TÜRİB), 17 Mart'ta ilk elektronik ürün senediyle (ELÜS) işlem görmeye başlayan pamuğun ardından, bu kez kuru üzümle ilgili hazırlıklara odaklandı.

TÜRİB Genel Müdürü Ali Kırali, AA muhabirine, tarım ürünlerinin dijitalleşmesini sağlayan ELÜS'lerin sadece TÜRİB'de işlem görebildiğini söyledi.

ELÜS'ün temsil ettiği ürünlerin saklandığı lisanslı depoların ürün borsacılığının temel direklerinden biri olduğunu belirten Kırali, bu ay itibarıyla 36 il, 110 ilçe ve 184 noktada 7 milyon ton kapasiteli 126 lisanslı deponun hizmet verdiğini bildirdi.

Kırali, pamuk özelinde, faaliyet izni almış iki adet lisanslı deponun İzmir ve Şanlıurfa'da 37 bin ton kapasiteyle çalıştığına işaret ederek, şöyle konuştu:

"TÜRİB'de ilk pamuk işlemi 17 Mart 2021 tarihli seansta ELİDAŞ/İzmir Pamuk Lisanslı Deposu tarafından oluşturulan yaklaşık 26 ton pamuk ELÜS'ü ile kilogramı 15,7 liradan gerçekleşti. Ülkemiz ekonomisine sağladığı istihdam ve yarattığı katma değer nedeniyle stratejik bir ürün olan pamuğun TÜRİB'de işlem görmeye başlaması, borsamızda likit ve derin bir pamuk piyasası oluşmasındaki ilk adımdır, ilerleyen aşamada hem borsamıza hem de sektöre önemli katkı sağlayacaktır. Pamuk ELÜS işlemlerinde oluşan fiyatlar aynı zamanda pamuk ELÜS kredilerinin değerlemesinde bankalarımıza kolaylık sağlamaktadır."

TÜRİB'de ELÜS olarak işlem gören tarım ürünlerinin yoğunlukla buğday, mısır, arpa gibi gıda ve hayvancılık sektörü için stratejik öneme sahip ürünler olduğuna dikkati çeken Kırali, "2020'de kabuklu Antep fıstığı ve kuru kayısı da ELÜS ürün yelpazesine eklendi. Kuru üzümün de ELÜS ürün yelpazesine eklenmesi için çalışmalar sürüyor." ifadelerini kullandı.

"Tanıtım faaliyetleriyle pamuk ELÜS işlemleri artacaktır"

İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Bülent Uçak da TÜRİB'den önce en son pamuk ELÜS işleminin 2015'te İzmir Ticaret Borsası Elektronik İşlem Platformu'nda gerçekleştiğini anımsatarak, "Yapılacak tanıtım ve altyapı iyileştirme faaliyetleri ile pamuk ELÜS işlemlerinin artmasını bekleyebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

ELİDAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Barış Kocagöz de tarım ürünleri ticaretinin zorlaştığı ve öneminin arttığı dönemde pamuk ELÜS piyasalarının çalışmaya başlamasının çok önemli olduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çalkaya

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