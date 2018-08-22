Pamuk Sektörü İçin 'Ambargo' Açıklaması

Pamuk sektörü için 'ambargo' açıklaması

"Amerikan ambargosu tekstil sektörünü etkilemez"

İZMİR - Son dönemde Rahip Brunson'ın serbest bırakılmaması sebebiyle Amerika Birleşik Devletleri'nin uyguladığı yaptırımlara, tekstil sektörünün ham maddesini üreten pamuk üreticileri, "Amerikan ambargosu bizi etkilemez" diyerek yanıt verdi.

İzmir'de ev hapsinde olan Amerikalı rahip Brunson'ın serbest bırakılmaması sebebiyle ABD'nin ülkemize uyguladığı kısıtlamalara karşı vatandaşlar adeta tek yürek olarak destek verdi. Verilen bu desteğe, pamuk üreticileri de katıldı. Tekstil sektörünün ham maddesi olan pamuk hasadının başladığı şu dönemde üreticiler bu baskının pamuk ve tekstil sektörünü etkilemeyeceği kanaatinde.

Türkiye'de pamuk üretimi konusunda öne çıkan İzmir'in Menemen ilçesinde Menemen Ziraat Odası Başkanı Metin Karagöl, pamuk tarlarında son suları verdiklerini ve pamuk kozalarını açılmasını beklediklerini belirterek, "Pamuk maliyetli bir ürün. İlaçlarımız, gübremiz dolara endeksli. Şu an ülkemizde Amerika kaynaklı bir ambargodan bahsediliyor. Bizlerin ürettiği pamuk tekstil sektörünün ham maddesi konumunda. Tekstil sektörü bizlerin adeta göz bebeği. 2018 yılında ülkemizde üretilmesi planlanan pamuk üretimi 1 milyon ton. Geçen yıl 750 ton üretiliyordu. Tekstil sektörünün ise ihtiyacı 1 buçuk milyon ton. Biz bu yıl 1 milyon tona inşallah ulaşmış olacağız ülkemiz genelinde. Tekstil sektörün ham maddesini üreten çiftçimizle birlikte tekstil sektörümüz 1 milyon tonluk pamuk üretimiyle sorunsuz bir şekilde atlatır. İthalat yok şu aşamada" dedi.

"Pamuk veriminde dünya ortalamasının üzerindeyiz"

Ülkedeki tarım arazilerinin gelecekte daha fazla üretim yaparak pamuk ihraç edecek kapasiteye sahip olduğunu belirten Karagöl, "Pamuğumuzda kaliteyi ve verimi artırdık. Çiftçimiz zamanında suyunu verip bakımını yapıyor. Pamukta dünya ortalamasının üzerinde verim alıyoruz. Verim artışına bağlı olarak üretim kapasitemiz de artmış oluyor. Bizim iç piyasada ürettiğimiz pamuk ile tekstil sanayimiz ayakta durur. Amerikan ambargosundan tekstil sanayimiz etkilenmez" diye konuştu.