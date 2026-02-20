Haberler

Pamuk sapları sürücünün hayatını kurtardı

Pamuk sapları sürücünün hayatını kurtardı
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen otomobilin sürücüsü, yol kenarına istiflenen pamuk saplarının sünger görevi görmesi sayesinde kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa-Akçakale karayolu üzerinde Vahit A.'nın kullandığı 34 CHB 800 plakalı Volkswagen marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Ters dönen otomobilin sürücüsü, yol kenarında istiflenen pamuk saplarının sünger görevi görmesi sonucu kurtuldu. Hafif şekilde yaralanan sürücünün Akçakale Devlet Hastanesine götürüldüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
