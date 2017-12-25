Pamuk, Roman Vatandaşlarla Buluştu

Akdeniz Belediye Başkanı Muhittin Pamuk, Turgutreis Mahallesi'ni ziyaret ederek Roman vatandaşlarla buluştu.



Mahalleyi ziyaretinde, belediye ve kaymakamlığın proje ve çalışmalarını da anlatan Başkan Pamuk, Mersin'de yaşayan Romanların yaşam koşullarının iyileştirilmesi, istihdam ve eğitim alanındaki sorunlarının giderilmesi için gerek belediye gerekse kaymakamlık olarak üzerilerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirmek için yoğun mücadele yürüttüklerinin altını çizdi. Pamuk, "Roman vatandaşlarımız, ülkemizin olduğu gibi, kentimizin de kültürel bir zenginliği ve güzelliğidir. Bu nedenle bugün burada, siz değerli Roman vatandaşlarımızla bir araya gelmekten son derece mutluyum. Bu sıcak, nazik karşılama ve yüreğinizi bizlere açtığınız için çok teşekkür ediyorum. Sizleri dinlemeye geldik. Sıkıntılarımız var, bunu biliyoruz. Bu sorunları el ele verip birlikte çözeceğiz. Bunun için bir arada olup güçlü olacağız. Ancak bir arada olursak güçlü oluruz. Güçlü olursak başaramayacağımız hiçbir şey, üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir sorun kalmaz" dedi.



Pamuk, Akdeniz Kaymakamlığı tarafından hazırlanan, Akdeniz Belediyesi'nin de proje ortağı olduğu 1 milyon lira bütçeli "Roman Havası Projesi" hakkında da vatandaşları bilgilendirdi. Pamuk, "Projemiz, Valiliğimiz tarafından Kalkınma Bakanlığı'na sunuldu ve onay aldı. Proje kapsamında, Bahçe, Barış ve Turgutreis mahallelerinde yaşayan Roman vatandaşlarımız için beceri ve meslek kursları, sportif faaliyetler, konferans, seminer ve kütüphane faaliyetleri düzenlenecek. Siz Roman vatandaşlarımızdan tek isteğimiz, geleceğiniz için önem taşıyan mesleki ve beceri kurslarına ilgi gösterip katılmanızdır" diye konuştu.



Akdeniz Belediyesi ve Akdeniz Kaymakamlığı olarak, farkındalık oluşturan toplum yararına sosyal projelerde yer almaya devam edeceklerini vurgulayan Pamuk, "Projemiz, özellikle dezavantajlı durumdaki kadınlar, gençler ve çocuklarımızın sosyal, kültürel ve ekonomik hayata katılımlarını sağlama noktasında önem taşıyor. İnsan odaklı hizmet anlayışımız ile bütçemizi ve imkanlarımızı azami bir verimle kullanarak, Mersin ve Akdeniz sakinlerine en iyi ve kaliteli hizmeti; en yararlı projeleri sunmanın gayreti içinde olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.



Bir yıl sürmesi planlanan "Roman Havası Projesi" kapsamında, Turgutreis Mahallesi'nde kiralanan 3 katlı bir binanın tadilat işlemlerine yakın zaman içinde başlanacak. Merkezde 5 farklı dalda meslek edindirme kursları, kursiyerlerin çocukları için kreş hizmeti, 12-18 yaş arasındaki Roman çocuklar için talep ettikleri klarnet, bağlama, kanun, org ve vurmalı çalgılara yönelik müzik eğitimleri verilecek. Kurslar için gerekli olan bilgisayarlar, dikiş makineleri, kuaförlük malzemeleri gibi demirbaşlar da alınacak. Kurslara katılacak her kursiyere günlük 15 lira harçlık verilecek. Her kurs 15 kişiden oluşacak. - MERSİN