Pamuk Pars; Yıldız Tilbe yüzünden 2 yıl mağdur oldum
Türk pop müziğine girmeye hazırlanan Pamuk Pars, Yıldız Tilbe yüzünden iki yıl mağdur olduğunu açıkladı.
Türk pop müziğine girmeye hazırlanan Pamuk Pars, Yıldız Tilbe yüzünden iki yıl mağdur olduğunu açıkladı. 2 yıl önce ' Azılı Bela ' isimli bir şarkı satın alan genç şarkıcı, tam klip çekme aşamasına geldiğinde, şarkının aynı anda 1 kişiye satıldığını öğrendi. Diğer şarkıcı& ; şarkıya klip çekip çıkarmaya başlayınca, bekleme süresine giren Pars, maddi ve manevi olarak çok kayba uğradığını söyledi.& ;
Sonunda sıranın kendisine geldiğini söyleyen genç şarkıcı, geçtiğimiz günlerde,İstanbul'un tarihi yarım adası Eminönü'nde klibini çekti.