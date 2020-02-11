Pamuk Pars; Yıldız Tilbe yüzünden 2 yıl mağdur oldum
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Pamuk Pars; Yıldız Tilbe yüzünden 2 yıl mağdur oldum

Türk pop müziğine girmeye hazırlanan Pamuk Pars, Yıldız Tilbe yüzünden iki yıl mağdur olduğunu açıkladı.

11.02.2020 21:41 | Son Güncelleme: 11.02.2020 21:41
Pamuk Pars; Yıldız Tilbe yüzünden 2 yıl mağdur oldum



Türk pop müziğine girmeye hazırlanan Pamuk Pars, yüzünden iki yıl mağdur olduğunu açıkladı. 2 yıl önce ' Azılı Bela ' isimli bir şarkı satın alan genç şarkıcı, tam klip çekme aşamasına geldiğinde, şarkının aynı anda 1 kişiye satıldığını öğrendi. Diğer şarkıcı& ; şarkıya klip çekip çıkarmaya başlayınca, bekleme süresine giren Pars, maddi ve manevi olarak çok kayba uğradığını söyledi.& ;

Sonunda sıranın kendisine geldiğini söyleyen genç şarkıcı, geçtiğimiz günlerde,İstanbul'un tarihi yarım adası Eminönü'nde klibini çekti.

Kaynak: Snob Magazin

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