Pamuk hasadında ürün kaybına 427 TL para cezası

Adana'da hasatta ürün kaybına neden olan pamuk toplama makinesi sahiplerine 427 TL para cezası uygulanacağı bildirildi.

Adana'da hasatta ürün kaybına neden olan pamuk toplama makinesi sahiplerine 427 TL para cezası uygulanacağı bildirildi.

Tarladaki pamuğun zamanında, en az ürün ve kalite kaybı ile tekniğine uygun olarak hasat edilmesini sağlamak amacıyla 2021 Yılı Pamuk Kontrol Hizmetlerinin yürütülmesiyle ilgili valilik tebliği yayınlandı. Buna göre, Adana'da pamuk hasadında yasal sınırlardan fazla ürün kaybına neden olan pamuk toplama makinesi sahiplerine 427 TL cezai işlem uygulanacak. Bu işleme itiraz edip kimlik göstermeyen hasat makinası sahibi veya sürücüye de ayrıca 204 TL cezai işlem yapılacak.

Fazla ürün kaybına neden olan pamuk toplama makinesi sahiplerinin il-ilçe tarım ve orman müdürlüklerine bildirilmesi istendi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı