Pamuk hasadı başladı, üretici destek istedi
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Pamuk hasadı başladı, üretici destek istedi

ADANA'da 375 bin dekar alanda üretilen pamuğun hasadı başladı.

Pamuk hasadı başladı, üretici destek istedi
17.09.2020 08:38 | Son Güncelleme: 17.09.2020 08:42

ADANA'da 375 bin dekar alanda üretilen pamuğun hasadı başladı. Kentte geçen yıl 450 bin dekara ekilen pamuğun bu yıl yaklaşık 375 bin dekarda ekildiğine dikkat çeken Seyhan Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyesi Cahit İncefikir, geçen yıla göre düşüşe geçen ekim alanlarındaki daralmanın önüne geçilebilmesi için 80 kuruşluk destekleme payının 1,5 liranın üzerine çıkarılması önerisinde bulundu söyledi.

Çukurova'nın en önemli tarım ürünlerinden olan ve zamanla tahtını mısır, buğday ve soya gibi ürünlere bırakan pamuğun, buna rağmen bölgede hala bir kısım üretici tarafından ekimi yapılırken özellikle bu yıl sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde olmasıyla hasadı da erken başladı. Adana'da 2019 yılında 450 bin dekara ekilen pamuk, bu yıl ise 375 bin dekara ekildi. Türkiye'de yıllık toplam 800 bin ton üretilen pamuğun, 900 bin ton da ithalatının yapıldığını dile getiren Seyhan Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyesi Cahit İncefikir, ithalatın üretimin üstüne çıkmasının önüne geçilmesi gerektiğini kaydetti.

'FİYAT, 5 LİRANIN ÜZERİNE ÇIKARILMALI'Pamukta kilogram fiyatının şu an için 3 lira 80 kuruş olduğunu dile getiren İncefikir, bu rakamın 5 liranın üzerine çıkması gerektiğini savundu. Pamukta birim alanda alınan verim açısından başta gelen ülkelerden birinin Türkiye olduğunu hatırlatan İncefikir, "Üretimimizi arttırarak yurt dışına giden dövizi ülkemizde tutabiliriz. Bu da katma değer olarak devlet bütçesine girmiş olur. Bu şekilde pamuk değerlenir. Üretici, pamuktan yeterli kazancı sağlayamadığı için başka ürüne kayıyor. İyi bir planlama yapılıp beyaz altını eski günlerine getirmeliyiz" dedi.'80 KURUŞ DESTEK,1,5 LİRA OLSUN'

Üretici için bir diğer önemli konunun da pamukta kilogram başına verilen devlet desteği olduğuna dikkat çeken İncefikir, 80 kuruşluk desteğin üreticinin maliyetlerini karşılamadığını bundan dolayı söz konusu desteğin 1,5 lira bandına çıkarılması gerektiğini kaydetti. Pamukta iyileştirmeler sağlanırsa Çukurova'nın eskisi gibi beyaz altına bürünebileceğini vurgulayan İncefikir, "Maliyetleri düşürüp desteği arttırmak gerekir. Böylece üretici tekrardan pamuğa yönelebilir. Pamuk ekim alanlarımızın daralmasını önleyebiliriz" diye konuştu.


Kaynak: DHA

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