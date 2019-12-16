Pamuk Geçidi beyaz örtü ile kaplandı
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Pamuk Geçidi beyaz örtü ile kaplandı

Iğdır-Doğubayazıt karayolunda bulunan Pamuk Geçidi kar yağışı ile beyaza büründü.

16.12.2019 09:44 | Son Güncelleme: 16.12.2019 09:48
Pamuk Geçidi beyaz örtü ile kaplandı

Iğdır-Doğubayazıt karayolunda bulunan Pamuk Geçidi kar yağışı ile beyaza büründü.


Iğdır-Doğubayazıt karayolunun 18. kilometresinde bulunan Pamuk Geçidi'nde etkili olan kar yağışı ve sis sürücülere zor anlar yaşattı. Karayolunda kar ve sisten dolayı görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düşerken, sürücüler ilerlemekte zorlandı. Yüksek kesimlerde kar yağışı etkisini sürdürürken, Iğdır merkezde ise kar yağmadığı görüldü. - IĞDIR

Kaynak: İHA
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