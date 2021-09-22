Pamuk fiyatı üreticilerin yüzünü güldürdü - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Pamuk fiyatı üreticilerin yüzünü güldürdü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Pamuk fiyatı üreticilerin yüzünü güldürdü

Pamuk üreticisinin yüzü açıklanan fiyatla güldü.

GAZİANTEP (İHA) - Pamuk üreticisinin yüzü açıklanan fiyatla güldü. ÇUBOBİRLİK tarafında, 44 randıman beyaz pamuğun fiyatı 9 lira 50 kuruş olarak belirlendi.

Gaziantep'in önemli tarım merkezlerinden olan Araban'da, kısa süre önce başlayan pamuk hasadıyla açıklanan fiyat üreticileri sevindirdi. Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, "ÇUKOBİRLİK, Araban Ovası'nda yetişen 2021 yılı 44 randıman beyaz pamuk alım fiyatını 9 Lira 50 kuruş olarak açıklaması Arabanlı üreticilerimizin yüzünü güldürdü. 2021 yılı beyaz pamuk fiyatı memnuniyet verici bir fiyat. Tüm çiftçilerimize hayırlı uğurlu olsun" dedi. - GAZİANTEP

Pamuk fiyatı üreticilerin yüzünü güldürdü

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
Üretici fiyat farkından rahatsız! Üzüm tarlada 3,5, markette 10 TL

Üretici fiyat farkından rahatsız! Üzüm tarlada 3,5, markette 10 TL
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Devlet Bahçeli Adil Karaismailoğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Düm Tek Tek Gazeteler Serenay Sarıkaya
Spor Halil İbrahim Dervişoğlu Stefan Kuntz Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Yemek Tarifleri Güzel Sözler Şans Oyunları Hulusi Akar Süleyman Soylu Binali Yıldırım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Pamuk fiyatı üreticilerin yüzünü güldürdü - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.09.2021 15:40:32. #1.11#