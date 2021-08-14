Pamuk Faktoring AŞ'nin faaliyet izni iptal edildi
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Pamuk Faktoring AŞ'nin faaliyet izni iptal edildi

Pamuk Faktoring AŞ'nin faaliyet izni iptal edildi
Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca (BDDK), Pamuk Faktoring AŞ'nin faaliyet izninin, şirketin kendi talebi doğrultusunda iptal edilmesine karar verildi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca (BDDK), Pamuk Faktoring AŞ'nin faaliyet izninin, şirketin kendi talebi doğrultusunda iptal edilmesine karar verildi.

BDDK'nın Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Kurul kararına göre, Pamuk Faktoring AŞ'nin faaliyet izni, şirketin kendi talebi doğrultusunda iptal edildi.

Söz konusu iptal kararı, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu uyarınca alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

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