'Pamuk Eller Nasır Tutmasın' projesi kapsamında kadın çiftçilere süt sağım makinesi dağıtıldı
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'Pamuk Eller Nasır Tutmasın' projesi kapsamında kadın çiftçilere süt sağım makinesi dağıtıldı

'Pamuk Eller Nasır Tutmasın' projesi kapsamında kadın çiftçilere süt sağım makinesi dağıtıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Erzurum'un Çat ilçesinde 'Pamuk Eller Nasır Tutmasın' projesi kapsamında 89 çiftçiye süt sağım makinesi dağıtıldı.

Erzurum'un Çat ilçesinde 'Pamuk Eller Nasır Tutmasın' projesi kapsamında 89 çiftçiye süt sağım makinesi dağıtıldı.

Çat Tarım ve Orman Müdürlüğünün organizasyonu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DAP) desteği ile 89 Çatlı kadın çiftçiye süt sağım makinesi dağıtımı için tören düzenlendi.

Erzurum Valisi Okay Memiş, süt sağım makinesi dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, "Erzurum'un 2 bin rakımlı ilçesinde kurulmuş bulunan Çat ilçesi doğa olarak muhteşem bir yayla havası taşıyor. Türkiye'de en fazla meraya sahip olan il Erzurum'dur. Türkiye'deki toplam meranın yüzde 12'si Erzurum'da, bu da hayvancılık demektir. Çat ilçemizde 40 bin baş büyük havan varlığımız var ama bunu 60 bine çıkarmayı hedefliyoruz. Pamuk Eller Nasır Tutmasın projesi kapsamında o eller nasır tutsun veya tutmasın o eller öpülür. Çiftçilerimize yani emekçilerimize yani tarım ve hayvancılıkla uğraşanlara saygı duyuyorum, ürettikleri her şey çok değerli. Eskiden hayvanları elle sağım yaparken şimdi hijyenik makinalarla süt sağımı yapılıyor. Bu sütler aynı zamanda da çok değerli oluyor. Sağılan sütün ihtiyaç fazlasını Valilik, Belediyemiz, DAP İdaresi, KUDAKA ve Ticaret Borsasında kurulan soğuk süt zincirine verilecek parasını hemen peşin olarak vereceğiz, aldığımız sütleri mandıralara teslim edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Konuşmalardan sonra süt sağım makinesi alan kadın çiftçiler "Bizler önceden elle süt sağıyorduk ve bu sağmalar hem zor oluyordu hem de zaman alıyordu, bundan sonra yorulmadan hijyenik olarak süt sağımı yapacağız" dedi.

Törende 89 kadın çiftçiye süt sağım makinesi ve sertifikaları verildi.

Törene Erzurum Valisi Okay Memiş, Çat Kaymakamı Mustafa Karali, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, Çat İlçe Belediye Başkanı Melik Yaşar, Tarım ve Orman İl Müdürü Osman Akar, DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen, Erzurum İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İlker Şimşek, Tarım Kredi Kooperatifi Bölge Başkanı Mustafa Demir, çiftçiler ve vatandaşlar katıldı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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