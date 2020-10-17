Pamuk, çiftçinin yüzünü güldürmeye başladı

Pamuk, çiftçinin yüzünü güldürmeye başladı Pamuğun fiyatı 5 liraya ulaştı, çiftçi sevindi Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, desteklerin artmaması halinde seneye Adana'da pamuk ekiminin olmayacağını söyledi Türkiye'nin ilk erkenci pamuğunun çıktığı Adana'da hasat sürerken,...

Pamuk, çiftçinin yüzünü güldürmeye başladı

Pamuğun fiyatı 5 liraya ulaştı, çiftçi sevindi

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, desteklerin artmaması halinde seneye Adana'da pamuk ekiminin olmayacağını söyledi

ADANA - Türkiye'nin ilk erkenci pamuğunun çıktığı Adana'da hasat sürerken, ürünün fiyatının 5 liraya yükselmesi çiftçinin yüzünü güldürdü. Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, 1 lira 10 kuruş olarak açıklanan pamukta prim destek fiyatını en az 1 lira 50 kuruş olarak beklediklerini hatırlatarak, "Eğer fiyatlar düşük seyrederse Adana bölgesinde gelecek sene pamuk ekimi hiç olmayacaktır" dedi.

Uçsuz bucaksız tarım alanlarının sahibi pamuk ağaları ile film ve romanlara konu olan Adana'da 'beyaz altın' olarak nitelendirilen üründe hasat sürüyor. Lifiyle tekstile, çekirdeğiyle yağ ve yem sanayisine, linteriyle kağıt sanayinin küspesiyle de hayvancılık sektörüne ham madde sağlaması dolayısıyla stratejik ürünlerin başında gelen pamukta Adana, üretimle beşinci sırada yer alıyor.

Bu sene Adana geneli 281 bin dönüm alanda ekimi yapılan pamuktan 130 bin ton rekolte bekleniyor.

"Fiyatlar şimdi istediğimiz yerde"

Pamuk veriminin bu sene az olduğunu söyleyen Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, "Son 2 yıldır Adana'da havaların sıcak gitmesinden dolayı eskiden alınan 500-600-700 kilogramlık verimler yok. O verimler artık 450-500 kilogram arasında değişmekte. Pamuk hasadı halen sürüyor. 1 ay daha devam edecek. İlk pamuk hasadı yapıldığında fiyatı 4 liraydı. Bizler o zaman fiyatın en az 5 lira olması gerektiğini söylemiştik. Şuan pamuk 5 liraya geldi. İleriki günlerde pamuğun 5 liranın üzerinde olmasını bekliyoruz. Fiyatlar şimdi istediğimiz yerde" diye konuştu.

"Çiftçi destek alınca pamuğa yöneldi"

Çiftçinin destek aldıkça pamuğa yöneldiğini kaydeden Başkan Doğan, "Adana'da pamuk ekim alanları 2016 yılında 270 bin dönüm iken 80 kuruşluk destek açıklandığında bir sonraki sene 330 bin tona, 2018 senesinde ise 470 bin dönüme çıktı. Çiftçi destek alınca pamuğa yöneldi. Ancak pamuk fiyatları tekrardan düşüşe geçince ekim alanlarında da azalışlar oldu. 2019 yılında 374 bin dönüm ekilen pamuk bu sene ise 281 bin dönüme geriledi. Eğer fiyatlar düşük seyrederse Adana bölgesinde gelecek sene pamuk ekimi hiç olmayacaktır. Pamuğa eş değer soya, mısır, ayçiçeği ve buğdayda fiyatlar arttığından dolayı pamuk fiyatları da artış gösterdi bu sene. İleri ki günlerde ama bu fiyatlar 5 lirayı da geçecektir" ifadelerini kullandı.

"Yurt dışına bayağı döviz harcıyoruz"

Çiftçinin yüzünün güldüğünü de belirten Başkan Doğan, "Çiftçinin yüzü fiyatlardan dolayı gülmüyordu ancak fiyatlar 5 liraya ulaşınca çiftçimizin yüzü güldü. 'Pamuk Prim Destek Fiyatları'nın da en az 1 buçuk lira olmasını bekliyorduk. Eğer destekler yılbaşında açıklansaydı pamuk ekimi ovada daha çok olurdu. Şuan pamuğun ancak yüzde 50'sini üretebiliyoruz, geri kalan yüzde 50'lik kısmı yurt dışından ithal ediyoruz. Yurt dışına da yüklü miktarda döviz harcıyoruz. Ayrıca prim destekleri üreticimiz pamuğunu sattığı an ödenmelidir" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UMUTCAN İŞLEDİCİ