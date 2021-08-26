Pamir İzici Avrupa'yı dize getirmek istiyor
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Pamir İzici Avrupa'yı dize getirmek istiyor

Pamir İzici Avrupa'yı dize getirmek istiyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Dünyaca ünlü boksör Mike Tyson, ile 9 yaşinda tanışan başarılı milli boksör Pamir İzici, mucadele ettiği Avrupa Şampiyonası'nda tüm rakiplarini devirerek kemer sahibi olmak istiyor.

Dünyaca ünlü boksör Mike Tyson, ile 9 yaşinda tanışan başarılı milli boksör Pamir İzici, mucadele ettiği Avrupa Şampiyonası'nda tüm rakiplarini devirerek kemer sahibi olmak istiyor.

Çok sevdiği ve örnek aldığı dünyaca ünlü boksör Mike Tyson'u ilk kez 9 yaşında tanıyan milli boksör Pamir İzici, 11 yaşında kazandığı kupa ve başarılara Avrupa Şampiyonluğunu da eklemek istiyor. 2014 yılında düzenlenen 91. Yıl Cumhuriyet Kupasında 63,5 kg'da Şampiyon olup Cumhuriyet Kupasını ve altın madalyayı kazanan milli boksör, o tarihten bugüne kadar elde ettiği basarılarla adindan söz ettirdi.

Türk sporunun önemli gurur kaynağı olmayı başaran İzici, Malta'da karşılaşacağı Avrupa Şampiyonası müsabakaları öncesinde ise ünlü isimlerin de desteğini görüyor. Aralarında Mike Tyson'un da bulunduğunu bir çok ünlü ismin osyal medyada uzerinden Türkçe tebrik ve başari mesajını alan genç boksör, 29 Ekim'de çıkacağı maç oncesi çalisçalışmalarını da sürdürüyor.

Son olarak 2021 temmuz ayında Sırbistan'da altın madalya kazanan İzici, kamp için gittiği Avrupa'da gurbetcilerin sevgi seliyle karşılandı. Destek veren herkese teşekkür eden Pamir İzici, "Her ne olursa olsun kazanmak için elimden geleni yapacağım. Kazanacağım kupayı Türkiye'deki Son zamanlarda yaşadığımız doğa olayları ve kimsesiz çocuklara ithaf etmek istiyorum" diye konuştu.

İzici, Avrupa Sampiyonasindan Altın madalya ile dönmek istediğini ve bunun için en iyi şekilde şampiyonaya hatırlandığını ifade etti. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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