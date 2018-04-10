Pamela Hayranlarını Coşturdu

Ünlü sanatçı Pamela, Samsun'da AVM'de verdiği konserde hayranlarını coşturdu.

Karadeniz Bölgesi'nin en büyük ve en çok tercih edilen alışveriş ve yaşam merkezi olan Samsun Piazza 5'inci yaşını iki büyük konser organizasyonu ile kutladı. Retrobüs konserinin ardından ünlü sanatçı Pamela'yı hayranları ile buluşturdu. AVM, Pamela konseri ile 5'inci yaşını ziyaretçileriyle birlikte coşkuyla kutladı.

Sanatçının canlı performans sergilediği konserde ziyaretçiler eğlenceli vakit geçirdi. - SAMSUN