Palu'ya Nostaljik Tren Gezisi

Elazığ'da Fırat Üniversitesince bin 300 üniversite öğrencinin katılımıyla Palu ilçesine nostaljik tren gezisi düzenlendi.



Öğrencileri Palu Tren Garı'nda İlçe Kaymakamı Mehmet Öztürk ve Belediye Başkanı Sait Dağoğlu karşıladı.



Etkinlikte öğrenciler Palu Kalesi, Ulu Camii, Cemşit Bey Mescidi ve Türbesi, Çarşıbaşı Hamamı, Alacalı Mescit, Tarihi Palu köprüsü, Şeyh Ali Septi Türbesi, Mahmut Samini Türbesi, Haci Yasin Türbesi'ni gezdi.

Düzenlenen etkinliğe, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutbettin Demirdağ, rektör yardımcısı Prof. Dr. Halil Hasar, genel sekreter Namık Kemal Öndaş, fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu yöneticileri, Fırat Üniversitesi Hastanesi yöneticileri, öğretim üyeleri ile çok sayıda öğrenci katıldı.



Rektör Demirdağ, bu tür gezilerdeki hedeflerinin Elazığ'ın bütün ilçelerini akademik ve idari personel ile öğrencilere tanıtmak olduğunu belirterek, gezilere gösterilen yoğun ilgiden mutlu olduklarını söyledi.



Gezi sırasında kendilerine destek veren Palu Kaymakamı Mehmet Öztürk ve Belediye Başkanı Sait Dağoğlu'na teşekkür eden Demirdağ, düzenlenen gezilerin akademik ve idari personel ile öğrencilerin kaynaşmasını sağladığını belirtti.



Etkinlik, Murat köprüsü üzerinde canlı müzik eşliğinde yenilen yemek ve Fırat Üniversitesi Devlet Konservatuarı tarafından verilen konser programı ile sona erdi.