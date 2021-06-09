Palu davasında kilit isim Tuncer Ustael cinayetin tarihini verdi
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Palu davasında kilit isim Tuncer Ustael cinayetin tarihini verdi

İhlas Haber Ajansı / Fehime Kartal - Haberler | 3. Sayfa

- Palu davasında kilit isim Tuncer Ustael cinayetin tarihini verdi Ustael, Meryem Tahnal'ın ölüm tarihinin yanlış olduğunu iddia ederek doğrusunu açıkladı: "Meryem Tahnal'ın 20 Aralık 2018 tarihinde değil, 19 Kasım 2018 tarihinde saat 11.00 ile 11.

- Palu davasında kilit isim Tuncer Ustael cinayetin tarihini verdi

Ustael, Meryem Tahnal'ın ölüm tarihinin yanlış olduğunu iddia ederek doğrusunu açıkladı:

"Meryem Tahnal'ın 20 Aralık 2018 tarihinde değil, 19 Kasım 2018 tarihinde saat 11.00 ile 11.40 saatlerinde öldü"

KOCAELİ - Kocaeli'de Meryem Tahnal'ın öldürülmesi olayı ile ilgili görülen davada Palu ailesi ile yargılanan damat Tuncer Ustael, Meryem Tahnal'ın 20 Aralık 2018 tarihinde değil, 19 Kasım 2018 tarihinde saat 11.00 ile 11.40 saatlerinde öldüğünü öne sürdü.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 2008 yılında Meryem Tahnal ve küçük kızı Melike Tahnal'ın kaybolması ile ilgili takipsizlik kararıyla kapatılan dosyanın tekrar açılmasıyla 6 kişilikPaluailesi 2019 yılında tutuklanmıştı. Yargılandıkları mahkemece verilen kararın bozulmasının ardından 2020 yılında Sakarya Bölge Mahkemesi 1. Ağır Ceza Dairesi tarafından sanıkların tek avukat tarafından savunulmasının usule aykırı olduğu belirtilerek, sanıklar tekrar hakim karşısına çıkmıştı. Kararın bozulmasının ardından sanıkların yargılanmasına devam edildi. Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Tuncer Ustael, Emine Ustael, İsa Palu, Ayşe Palu ve tutuksuz sanıklar Havva Palu ve Fatih Palu katıldı.

"Asıl suçlular Havva Palu ve Tahnal ailesidir"

Suçlamaları kabul etmediğini söyleyen Emine Ustael, "Aleyhimize bu suçu işlediğimize dair hiçbir delil yoktur. Suçsuz yere cezaevindeyiz. Madem Havva Palu bu cinayeti biliyordu, neden o dönemde ihbarda bulunmadı. Asıl suçlular Havva Palu ve Tahnal. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum" dedi.

Ölüm tarihi ve saatini verdi

Eşinin beyanlarını katıldığını söyleyen Tuncer Ustael, "Meryem'in öldüğü anda ne ben ne eşim orada değildik. Diğer sanıklar orada bulunuyordu. Ben Meryem'in ölüm anında yanlarında değildim. Ancak daha sonra Meryem'i ölü olarak gördüm. Meryem 20.12.2018 tarihinde değil, 19.11.2018 tarihinde saat 11.00 ile 11.40 saatlerinde ölmüştür" diye konuştu.

Ertelendi

Mahkeme heyeti, sanık avukatının duruşmaya katılamadığını bildirmesi üzerine duruşma ertelendi.

Palu davasında kilit isim Tuncer Ustael cinayetin tarihini verdi
Palu davasında kilit isim Tuncer Ustael cinayetin tarihini verdi
Palu davasında kilit isim Tuncer Ustael cinayetin tarihini verdi
Palu davasında kilit isim Tuncer Ustael cinayetin tarihini verdi
Palu davasında kilit isim Tuncer Ustael cinayetin tarihini verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Fehime Kartal

Palu davasında kilit isim Tuncer Ustael cinayetin tarihini verdi
Palu davasında kilit isim Tuncer Ustael cinayetin tarihini verdi
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