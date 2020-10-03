Palu'da 8 ton yem bitkisi dağıtıldı
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Palu'da 8 ton yem bitkisi dağıtıldı

03.10.2020 10:35 | Son Güncelleme: 03.10.2020 10:39
Palu'da 8 ton yem bitkisi dağıtıldı

Elazığ'ın Palu ilçesinde çiftçilere hibe destekli 8 ton yem bitkisi dağıtıldı.

Elazığ'ın Palu ilçesinde çiftçilere hibe destekli 8 ton yem bitkisi dağıtıldı.

Palu ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından "Yem Bitkileri Yetiştiriciliğini Yaygınlaştırma projesi kapsamında" çiftçilere 5 bin kilogram Macar fiği ve 3 bin kilogram yem bezelyesi olmak üzere toplamda 8 ton yem bitki tohumu dağıtıldı. İlçede yem bitkileri ekili alanlarının genişletilmesi, çiftçinin kaba yem ihtiyacının karşılanabilmesi ve hayvancılıkta girdi maliyetlerinin azaltılması maksadıyla uzun yıllardan bu yana yem bitkileri destekleme faaliyetlerini uyguladığı aktarıldı.

Palu ve köylerinde kaba yem ihtiyacının düşük maliyetler ile karşılanmasıyla sürdürülebilir ve karlı bir hayvansal üretim yapılabileceğini belirten İlçe Müdürü Engin Özen, mevcut hayvan varlığının kaba yem ihtiyacını karşılaması için yem bitkileri ekim alanlarının ve verimlerinin arttırılmasının zorunluluk haline geldiğini kaydetti.

İlçede hayvansal üretimde sürdürülebilir bir model oluşturmak adına son yıllarda birçok çalışma yürütüldüğünü de aktaran Özen,"Bu kapsamda 2021 üretim sezonunda kullanılmak üzere Palu'da toplam 5 bin kilogram Macar fiği ve 3 bin kilogram yem bezelyesi tohumu dağıtımı yapıldığını, yüzde 75'inin bakanlık ve İl Özel İdaresi hibesiyle gerçekleştiğini dile getirdi. - ELAZIĞ

Palu'da 8 ton yem bitkisi dağıtıldı
Palu'da 8 ton yem bitkisi dağıtıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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