Palu Belediyesince daha önce açıklanan işçi alımı gerçekleştirilmeyecek - Haberler
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Palu Belediyesince daha önce açıklanan işçi alımı gerçekleştirilmeyecek

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Palu Belediyesince daha önce açıklanan işçi alımı gerçekleştirilmeyecek

Elazığ'ın Palu İlçe Belediyesi tarafından daha önce alınacağı açıklanan 5 işçi alımının yapılmayacağı bildirildi.

PALU, ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'ın Palu İlçe Belediyesi tarafından daha önce alınacağı açıklanan 5 İşçi alımının yapılmayacağı bildirildi.

Palu Belediye Başkanı Bekir Yıldırım, göreve geldikleri günden itibaren temizlik işçisi ihtiyacının olduğunu her zaman belirttiklerini söyledi. Yıldırım, "Geçen günlerde bu ihtiyaç doğrultusunda belediyeye 5 kişilik temizlik işçisi alımı yapacağımızı duyurduk. Ancak yaptığımız açıklama çarpıtılmıştır. İstemeden incittiğim partili arkadaşlarımın haklarını helal etmelerini istiyorum. Hırsızlık, yolsuzluk ve yalan, muhalefetin kendisine yakıştırdığı çamur ve çukur siyasetinin ürünleridir. Gelinen bu noktada, Palu Belediyesine herhangi bir personel alımı yapılmayacağını bütün kamuoyuna duyurur, hemşehrilerimize saygılarımı sunarım" dedi. - ELAZIĞ

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Haber: Palu Belediyesince daha önce açıklanan işçi alımı gerçekleştirilmeyecek - Haberler
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