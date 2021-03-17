Palu ailesi davasında, Havva Palu tahliye edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Palu ailesi davasında, Havva Palu tahliye edildi

17.03.2021 14:01 | Son Güncelleme: 17.03.2021 14:48
Palu ailesi davasında, Havva Palu tahliye edildi

KOCAELİ'de, Palu ailesinden 5 kişinin ceza aldığı davada kararın, Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi tarafından usul hatası nedeniyle bozulmasının ardından üçüncü duruşma yapıldı.

KOCAELİ'de, Palu ailesinden 5 kişinin ceza aldığı davada kararın, Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi tarafından usul hatası nedeniyle bozulmasının ardından üçüncü duruşma yapıldı. Sanıklardan Hava Palu, tutuklu kaldığı süre ve ilerleyen yaşı gözetilerek tahliye edildi.

Kocaeli'de 12 yıl önce Meryem Tahnal (35) ve kızı Melike Tahnal'ın (8) kaybolması ile başlayan soruşturmanın ardından Palu ailesinden 5 kişinin ceza aldığı davanın kararı, bir üst mahkeme olan Sakarya Bölge İdare Mahkemesi tarafından usul hatası nedeniyle bozuldu. Kararın ardından Palu ailesinin 6 üyesinin Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden yargılandığı davanın üçüncü celsesi dün görüldü. Duruşma salonunda tutuksuz sanık Fatih Palu ile tutuklu sanıklar İsa Palu ile Tuncer Ustael ve avukatlar hazır bulundu. Gebze Kadın Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ayşe Palu, Havva Palu ve Emine Ustael ise duruşmaya SEGBİS sistemi ile katıldı.

'"OLUP BİTENİ TELEVİZYONDAN İZLEDİM'Duruşmada dinlenen tanıklardan E.G.T., "Sanıklardan Havva Palu benim teyzem olur. Dava konusu edilen Meryem Tahnal'ın ölümü ile ilgili herhangi bir bilgim yoktur" dedi. Tanık E. V. ise, "Benim soyadım Tahnal'dı. Ancak daha sonra V. olarak değiştirdim. Sanıklardan Havva benim teyzem olur. Dava konusu edilen Meryem Tahnal'ın ölümüne dair doğrudan bir bilgim yoktur. Olup bitenleri televizyon programlarından izledim" dedi.TUNCER USTAEL, "AÇLIK GREVİNDEYİM"Duruşmada söz alan sanık Tuncer Ustael, "Ben açlık grevindeyim. Bu nedenle kötü durumdayım. Suçlamaları kabul etmiyorum" diyerek tahliyesini istedi.HAVVA PALU TAHLİYE EDİLDİ

Mahkeme heyeti, tanık Y.Ş. hakkında yazılan talimat cevabının beklenmesine, Sakarya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın Kocaeli'deki davayla birleştirilmesi konusundaki talebe olumsuz görüş bildirilmesine ve tutuklu kaldığı süre ile ilerleyen yaşı dikkate alınarak sanık Havva Palu'nun tahliyesine karar vererek duruşmayı 29 Nisan'a erteledi.


Palu ailesi davasında, Havva Palu tahliye edildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sebahattin AYDIN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Ömer Çelik Hulusi Akar Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Demet Akbağ Deniz Çakır Birol Güven
Spor Ali Koç Erol Bulut Ersun Yanal Fatih Terim Deniz Türüç
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Korona
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Palu ailesi davasında, Havva Palu tahliye edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.3.2021 14:54:39. #1.16#
title