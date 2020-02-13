Palu ailesi davası sonuçlandı: 6 maddede Türkiye'de gündem olan aile dramı
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Palu ailesi davası sonuçlandı: 6 maddede Türkiye'de gündem olan aile dramı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 12 yıl önce kaybolan Meryem Tahnal'ın öldürülmesine ilişkin kamuoyunda "Palu ailesi" olarak bilinen 6 sanığın yargılandığı davada karar verildi.

13.02.2020 15:31 | Son Güncelleme: 13.02.2020 15:31
Palu ailesi davası sonuçlandı: 6 maddede Türkiye'de gündem olan aile dramı

'nin Körfez ilçesinde 12 yıl önce kaybolan Tahnal'ın öldürülmesine ilişkin kamuoyunda " ailesi" olarak bilinen 6 sanığın yargılandığı davada karar verildi.


Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "acı çektirerek kasten öldürme ve öldürmeye iştirak" suçlamaları yöneltilen ve ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları istenen Meryem Tahnal'ın eniştesi Tuncer ve eşi Emine Ustael, annesi Hava, kardeşleri İsa, Ayşe ve Fatih Palu ile avukatları katıldı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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