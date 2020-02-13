Palu ailesi davası sonuçlandı: 6 maddede Türkiye'de gündem olan aile dramı

13.02.2020 15:31 | Son Güncelleme: 13.02.2020 15:31

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 12 yıl önce kaybolan Meryem Tahnal'ın öldürülmesine ilişkin kamuoyunda "Palu ailesi" olarak bilinen 6 sanığın yargılandığı davada karar verildi.



Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "acı çektirerek kasten öldürme ve öldürmeye iştirak" suçlamaları yöneltilen ve ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları istenen Meryem Tahnal'ın eniştesi Tuncer ve eşi Emine Ustael, annesi Hava, kardeşleri İsa, Ayşe ve Fatih Palu ile avukatları katıldı. Euronews.com'da Görüntüle