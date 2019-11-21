'Palu ailesi' davası: Altı kişi yeniden hakim karşısında
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'Palu ailesi' davası: Altı kişi yeniden hakim karşısında

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 11 yıl önce kaybolan Meryem Tahnal'ın öldürülmesine ilişkin tutuklanan, kamuoyunda "Palu ailesi" olarak bilinen 6 kişinin yargılanmasına devam edildi.

21.11.2019 12:49 | Son Güncelleme: 21.11.2019 12:49
'Palu ailesi' davası: Altı kişi yeniden hakim karşısında

'nin Körfez ilçesinde 11 yıl önce kaybolan Tahnal'ın öldürülmesine ilişkin tutuklanan, kamuoyunda " ailesi" olarak bilinen 6 kişinin yargılanmasına devam edildi.


Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "acı çektirerek kasten öldürme ve öldürmeye iştirak" suçlamaları yöneltilen ve ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları istenen Meryem Tahnal'ın eniştesi Tuncer ve eşi Emine Ustael, annesi Hava, kardeşleri İsa, Ayşe ve Fatih Palu ile avukatları katıldı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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