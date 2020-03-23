PALTİM İşbaşında Koronavirüse karşı yürüttüğü etkin mücadeleyle takdir toplayan Palandöken Belediyesi, örnek bir hizmeti daha uygulamaya aldı.

Koronavirüse karşı yürüttüğü etkin mücadeleyle takdir toplayan Palandöken Belediyesi, örnek bir hizmeti daha uygulamaya aldı. Belediye bünyesinde kurulan, kısa adı PALTİM Olan Palandöken Belediyesi Toplum İletişim Merkezi, 60 yaş üzeri vatandaşlarla birlikte, kronik hastalığı olan ve engelli vatandaşların ihtiyaçlarını kapıya teslim edecek.

Palandöken ilçesinin dört bir yanında dezenfekte yapan, fırınlar ve kuaförler başta olmak üzere hijyen ve fiyat denetimlerini sıklaştıran Palandöken Belediyesi, bünyesinde oluşturduğu PALTİM ile 60 yaş üzeri vatandaşların, kronik hastalığı olanların ve engellilerin bütün ihtiyaçlarını, kapıya teslim edecek hizmeti devreye aldı. Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, "Siz evde kalın, biz bütün ihtiyaçlarınızı kapınıza getirelim" diyerek hizmetin detaylarını paylaştı. Başkan Sunar, "Bu virüs musibetini kısa sürede atlatmamız için 'evde kal' uyarılarını dikkate alıp uygulamalıyız. Özellikle 60 yaş üzeri vatandaşlarımızın, kronik hastalığı bulunan vatandaşlarımızın ve engelli kardeşlerimizin evlerinde kalmaları, mücadelenin en önemli ayağı. Bu önemin bilinciyle, yeni bir hizmeti devreye aldık. 'Siz evde kalın, biz bütün ihtiyaçlarınızı kapınıza getirelim' diyerek belediyemiz bünyesinde oluşturduğumuz PALTİM'i 60 yaş üzeri vatandaşlarımızla birlikte, Kronik hastalığı olan ve engelli vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Evden çıkmadan karşılayacakları ihtiyaçlarını kapılarına teslim edeceğiz. İnşallah kurallara uyan, uyarıları dikkate alan vatandaşlarımızla bu virüsü birlikte yeneceğiz" diye konuştu

PALANDÖKEN'DE TEDBİRLER ÜST DÜZEYDE

Palandöken ilçesinde koronavirüs ile mücadele noktasında yürütülen çalışmaları da paylaşan Başkan Sunar, içerisinde gönüllülerinde olduğu yaklaşık 30 kişilik bir ekiple ilçenin dört bir yanında dezenfeksiyon işlemi uyguladıklarını belirtti. Zabıta ekiplerinin de hijyen ve fiyat denetimleriyle sahada olduğunu bildiren Başkan sunar, "Hükümetimiz örnek bir disiplin ve kararlılıkla Koronavirüsüne karşı mücadele yürütüyor. Palandöken Belediyesi olarak bizlerde aynı disiplin ve kararlılıkla mücadelemizi sürdürüyoruz. 30 kişilik ekibimizle ilçemizin her noktasında dezenfekte yapıyoruz. Yine zabıta ekiplerimizle hijyen ve fiyat denetimlerini aralıksız sürdürüyoruz. Tedbirlerimizi üst düzeyde aldık. Takdir Allah'ın." Şeklinde konuştu

KAMU ÇALIŞANLARINA TEŞEKKÜR

Koronavirüs ile mücadelede göstermiş oldukları fedakarlık ve özveriden dolayı tüm kamu çalışanlarına da teşekkür eden Başkan Sunar, "Fedakarca emeklerini ortaya koyan tüm kamu çalışanlarına Palandökenliler adına teşekkür ediyorum" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA