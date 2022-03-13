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Palmiyeler için gece mesaisi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Palmiyeler için gece mesaisi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde belediye ekipleri, palmiye ağaçları için gece mesaisi yaptı.

BODRUM, MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde belediye ekipleri, palmiye ağaçları için gece mesaisi yaptı. 2 gecede toplam 800 ağaç budandı.

Gün içerisinde yoğun bir trafik akışının olduğu ilçenin ana arterlerinde palmiye budama işlemi, trafiği aksatmamak adına gece 00.00 ile 06.00 saatleri arasında yapıldı.

Bodrum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü görevlileri, zabıta ekiplerinin trafik önlemleri eşliğinde refüjdeki ağaçların budama işlemini gerçekleştirdi.

2 gecede yaklaşık 600 ağacın budamasının yapıldığı bildirildi. - MUĞLA

Palmiyeler için gece mesaisi

Palmiyeler için gece mesaisi

Palmiyeler için gece mesaisi

Palmiyeler için gece mesaisi

Palmiyeler için gece mesaisi

Palmiyeler için gece mesaisi

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Bodrum, Muğla, Yerel, Haberler

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