Palmiye kırmızı böceği ile mücadele değerlendirme toplantısı yapıldı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin de yakından takip ettiği Türkiye'de bulaşıklığı ile bilinen Palmiye Kırmızı Böceği mücadelesinde gelinen noktanın, yapılan çalışmaların ve zararlıyla mücadelenin en doğru şekilde nasıl yapılacağının konuşulduğu toplantıda; alanında uzman ziraat mühendisleri sunumlar gerçekleştirdi.

Toplantıya ayrıca; Adana Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü,Bornova Zeytincilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, İzmir Zirai Karantina Müdürlüğü, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi, 30 Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü, İzmir Büyükşehir Belediyesi, 30 ilçe belediyesi, Ziraat Mühendisleri Odası ve Peyzaj Mimarları Odası katıldı.

BÖCEK İTHAL PALMİYELERLE ÜLKEYE GİRDİ

Ülkemizde bulaşıklığı bilinen Palmiye Kırmızı Böceği (Rhynchophorusferrugineus), başta hurma ağacı olmak üzere birçok palmiye türünün en önemli zararlısıdır. Bu zararlıyla mücadele için Tarım ve Orman Bakanlığı 2017 yılında başlayan 3 yıl devam edecek olan bir proje başlatmıştı.Proje, zararlının ülke genelindeki bulaşıklık durumunun ve yıl içerisindeki yoğunluk düzeyinin belirlenmesi, izlenebilirliğinin sağlanması,mücadelesinin yapılması ve mücadelesi konusunda eğitimler verilmesi amacıyla hazırlanmıştı. Proje kapsamında İzmir'in 12 ilçesinde (Balçova, Bornova, Çeşme, Dikili, Foça, Güzelbahçe, Karaburun, Karşıyaka,Menderes, Narlıdere, Seferihisar, Urla ), 120 tuzakla toplam 60 istasyon kuruldu. 15 günde bir sayımlar yapılarak, sonuçlar Adana Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'ne bildiriliyor.

Toplantıda konuşan İzmir Tarım ve Orman İl Müdürü Musa Bakan, böceğin Türkiye'ye ithal palmiye ağaçlarıyla yayıldığını vurgulayarak, böceğin tespitinden sonra ithal palmiye ağaçlarının 6 ay boyunca karantina seralarında kontrolü yapıldıktan sonra ülkede ekilmesine izin verildiğini söyledi.

BÖCEK HIZLI YAYILIYOR

Toplantının açılış konuşmasını yapan ve palmiye ağaçlarına zarar veren Palmiye Kırmızı Böceği'nin hızlı yayılan bir böcek türü olarak tanımlayan İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Musa Bakan, "Çok büyük zararlar söz konusu olduğunda il müdürlüğümüz, araştırma enstitülerimiz, üniversitelerimiz ve belediyelerimizle iş birliği içinde bu noktada koordineli bir şekilde mücadele etme noktasındayız. Bu zararlının çok çabuk yayılan ve bir dişisinin bir seferde 250-300 adet yumurta bırakan bir böcek türü olduğunu biliyoruz. Bu da şunu gösteriyor mücadelesi oldukça zor. Sonucunda da palmiye ağacının durumuna göre nihayetinde imhasına kadar giden bir durum söz konusu oluyor. İzmir'in de simgesi olan palmiye vazgeçemeyeceğimiz bir ağaç. Ama mücadelesinde daha yoğun yine işbirliği içerisinde beraber mücadele gerekiyor" ifadelerine yer verdi.

İZMİR'DE 2006 YILINDA ORTAYA ÇIKTI

İzmir'de ise ilk defa 2006 yılında Özdere'de ortaya çıktığını belirten Musa Bakan, "İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün belediyelerle beraber yürüttüğü mücadele, böceğin imhası anlamında sonuç

vermedi. Böceğin İzmir'de imha edilmemesinin en büyük sebebi de özel mülklere ait olan palmiyelere müdahale edilmemesi olarak görülüyor. Ayrıca böceğin tespitinden sonra gelen ithal palmiye ağaçları karantina seralarında 6 ay boyunca kontrol edildikten sonra ülkede ekilmesine izin veriliyor. Daha somut çalışmalara öncelik vermemiz gerekiyor. Bizlerin üniversiteler ve belediyelerle işbirliği içerisinde, daha fazla sahada yer alıp, çalışmalarımızı sonuç odaklı yapmamız gerekiyor. Çözüm noktasında hepinizin önerilerini bekliyoruz. Bu tür sıkıntılarda, birlikte çalışırsak sonuç alabiliriz. Geçmiş yıllarda da bu toplantılar yapıldı. Verilen mücadele ile de en başında neydik ve hangi noktaya geldik diye de bir yol haritası şeklinde ortaya konması faydalı olacaktır" diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından toplantıda; Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nden Dr. Seher Tanyolaç "Palmiye Kırmızı Böceği Biyolojisi", Adana Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nden Uzman Hasan Deda Büyüköztürk "Palmiye Kırmızı Böceği ile Mücadele" İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden Meral Özçekici "Palmiye Kırmızı Böceği ile Mücadelede İzmir İlinin durumu" İzmir Büyükşehir Belediyesi-Fidanlıklar Bitki Koruma Şube Müdürü Tevfik Bettemir "Palmiyelerde Bakım İşlemleri ve Büyükşehir Belediyesinin Palmiye Kırmızı Böceği ile İlgili Yürüttüğü Çalışmalar" İzmir Zirai Karantina Müdürlüğü'nden Gonca Özkan, "Palmiye Kırmızı Böceğine Karşı Karantina Önlemleri, İthalat-İhracat" konularında katılımcıları bilgilendirdi.

PAKDEMİRLİ'DEN KONUYA YAKINDAN TAKİP

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, konuyu Türkiye genelinde büyük bir hassasiyetle yakından takip ediyor. Yapılan toplantı sonrası, görüşler ve yapılması gerekenler noktasında ortaya çıkan sonuçlar; Tarım ve Orman Bakanlığı'na bildirilerek, zararlıyla mücadele konusunda daha net bir yol izlenmesi için gerekli çalışmalar yapılacak.

Kaynak: Bültenler