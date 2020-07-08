Palmiye fosili bulunan Iğdır'da şimdi de midye fosiline rastlandı (2)
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Palmiye fosili bulunan Iğdır'da şimdi de midye fosiline rastlandı (2)

Iğdır'da doğa yürüyüşü için araziye çıkan bir öğretmen ve arkadaşları, kayalıkların içinde çok sayıda midye fosili buldu.

08.07.2020 12:32 | Son Güncelleme: 08.07.2020 12:37

Iğdır'da doğa yürüyüşü için araziye çıkan bir öğretmen ve arkadaşları, kayalıkların içinde çok sayıda midye fosili buldu.

Tuzluca ilçesi ile Kars'ın Digor ilçesi sınırlarındaki arazide arkadaşlarıyla yürüyüş yapan öğretmen Remzi Gümüştekin, yürüyüş yaptıkları bölgedeki kayalıkların içinde yüzlerce fosille karşılaştı.

Deniz olmayan kentteki kayalıklarda bulduğu birbirinden farklı midye fosillerinden bazılarının fotoğraflarını çeken Gümüştekin, buluntuların detaylı incelenmesi için çalışma başlattı.

Gümüştekin'in elde ettiği görselleri AA ekibine ulaştırması üzerine bölgeye giden AA ekibi, bazıları tamamen taşlaşmış ya da daha yumuşak ve henüz kalsiyum hali bozulmamış olan çok sayıda midye fosilini görüntüledi.

Gümüştekin, Türkiye-Ermenistan sınırından geçen Aras Nehri'nin kenarındaki kayalıklarda bulduğu fosillerin incelenmesini istiyor.

Öğretmen Remzi Gümüştekin AA muhabirine yaptığı açıklamada, arkadaşlarıyla bölgede gezerken fosillerle karşılaştıklarını söyledi.

Fosillerin bulunduğu alanın yapı olarak dikkatlerini çekmesinden dolayı bu alanda gezdiklerini belirten Gümüştekin, "Özellikle bu bölgede yürüyüş yapmayı düşündük. Bu bölgede yürürken midye fosilleriyle karşılaştık. Bilirler diye birkaç arkadaşımıza da fotoğrafları gönderdik ve midye olabileceğini söylediler." dedi.

Aras Havzası'nın çok zengin bir biyoçeşitliliğe sahip olduğunu söyleyen Gümüştekin, "Buraların geçmişte bir deniz yatağı veya okyanusun tabanı olduğu yönünde pek çok şey söylenmektedir. Biz de bunu desteklemek, bilime katkıda bulunmak adına bulduğumuz fosilleri yaymayı düşündük." diye konuştu.

"İşin uzmanları incelesin diye girişimlerde bulunduk"

Bulunan fosillerin uzmanlarca incelenmesi için yetkililerin alana gelmesi gerektiğini ifade eden Gümüştekin, "Bunların fosil olduklarından hiçbir şüphemiz yok. İşin uzmanları incelesin diye girişimlerde bulunduk. Baktığımız zaman midye kabuklarının taşların içerisinde doğal haliyle günümüze kadar geldiğini ve bir bütün halinde de kaldıklarını görebilmekteyiz. Miktar itibarıyla da çok fazla" şeklinde konuştu.

Iğdır Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Dr. Öğretim Üyesi Okan Özbakır da bölgenin kadim medeniyetlere ev sahipliği yapmış bir bölge olduğunu belirtti.

Burada jeolojik anlamda Paleosen döneme ait birçok fosile rastlamanın mümkün olduğunu aktaran Özbakır, "Doğu Anadolu Bölgesi uzun yıllar önce, jeolojik dönemlerde sular altındaydı. Şimdi de buralara çok yakın bölgelerde fosil kaynakları bulmak mümkün. Deniz kabukları, yaprak ve bitki kalıntıları bölgemizde mevcut. burada birçok genç fosil midye var. Ancak yaprak ve bitki anlamında çok ciddi bir fosil kaynağı söz konusu." ifadesini kullandı.

Kısa süre önce yine Tuzluca ilçesinde bir doğaseverce çok sayıda yaprak fosilleri bulunmuş, bunun üzerine Iğdır ve Erzurum Atatürk Üniversitelerinden bölgeye gelen akademisyenler çalışma başlatmıştı.

Akademisyenler, bulunan yaprak fosillerinin sıcak ve deniz kenarında yetişen palmiye yapraklarına ait olduğunu belirlemişti.

Palmiye fosili bulunan Iğdır'da şimdi de midye fosiline rastlandı (2)

Kaynak: AA

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