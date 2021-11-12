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Son dakika haberleri... PALMİYE AĞACINDAKİ YANGININ SIÇRADIĞI TRAFODAKİ PATLAMALAR KORKUTTU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber... ANTALYA'da, palmiye ağaçlarında çıkan yangının sıçradığı trafodaki patlamalar, çevrede panik yarattı.

MURATPAŞA, ANTALYA (DHA) - ANTALYA'da, palmiye ağaçlarında çıkan yangının sıçradığı trafodaki patlamalar, çevrede panik yarattı. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, saat 20.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Elmalı Mahallesi, Hasan Subaşı Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde kenarında yer alan trafonun yanındaki 2 palmiye ağacı, henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Alevlerin büyümesiyle trafo da alev alırken, durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri yolu trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri ise alevlere müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi öncesi trafoda patlamalar da meydana geldi. Patlamalar nedeniyle bazı vatandaşlar kendini sokağa attı. Yangın, itfaiye ekiplerinin 20 dakikalık müdahalesinin ardından söndürüldü.Yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlatıldı.

Son dakika haberleri... PALMİYE AĞACINDAKİ YANGININ SIÇRADIĞI TRAFODAKİ PATLAMALAR KORKUTTU

Son dakika haberleri... PALMİYE AĞACINDAKİ YANGININ SIÇRADIĞI TRAFODAKİ PATLAMALAR KORKUTTU

Son dakika haberleri... PALMİYE AĞACINDAKİ YANGININ SIÇRADIĞI TRAFODAKİ PATLAMALAR KORKUTTU

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