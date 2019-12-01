Palmiye ağacında mahsur kalan kedi kurtarıldı
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Palmiye ağacında mahsur kalan kedi kurtarıldı

Muğla'nın Ortaca ilçesinde palmiye ağacında mahsur kalan kedi Dalyan Barınağı ekiplerince kurtarıldı.

01.12.2019 11:58 | Son Güncelleme: 01.12.2019 12:03
Palmiye ağacında mahsur kalan kedi kurtarıldı

'nın ilçesinde palmiye ağacında mahsur kalan kedi Dalyan Barınağı ekiplerince kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre, Dalyan Mahallesinde yaklaşık 20 metre yüksekliğindeki palmiye ağacının üst dallarında bir kedinin mahsur kaldığını görenler, durumu Ortaca Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Geçici Bakım Evi ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler sepetli vinç yardımıyla kedinin bulunduğu yere çıkarak hayvanı kurtardı. Kedi, bakım evinde tedavi altına alındı. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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